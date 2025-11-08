Qué equipos pueden descender en la próxima fecha de la Liga Profesional

La temporada de la Liga Profesional llega a su desenlace y el drama del descenso vuelve a tomar protagonismo. Con una sola fecha por disputarse, son varios los equipos que aún no aseguran su permanencia y podrían definir su suerte en la próxima jornada.

En la tabla de los promedios, los más comprometidos son Aldosivi de Mar del Plata y San Martín de San Juan, ambos con 27 puntos en 30 partidos, y que además se enfrentarán entre sí en la ùltima fecha en “La Feliz” en un duelo directo por la salvación.

Por encima, aunque sin margen para relajarse, aparecen Godoy Cruz (28 puntos), Newell’s y Talleres (30), Sarmiento y Atlético Tucumán (31), y Gimnasia de La Plata (32). En tanto, Banfield, que logró un triunfo clave en la fecha pasada, ya aseguró su continuidad en la máxima categoría.

La combinación de resultados será determinante: si Aldosivi o San Martín no logran sumar, no podrían perder la categoría automáticamente, aunque algunos de sus rivales directos podrían salvarse: Gimnasia, Sarmiento y Atlético Tucumán. Todo se definirá en una jornada que promete ser de alta tensión y emoción en la lucha por mantenerse en Primera.

LO QUE LES QUEDA A CADA UNO

Aldosivi (27): Banfield (V) y San Martín (L).

San Martín (27): Lanús (L) y Aldosivi (V).

Godoy Cruz (28): Atl. Tucumán (V) y Riestra (L).

Newells (30): Huracán (V) y Racing (L).

Talleres (30): Platense (L) y Instituto (V).

Sarmiento (31): Instituto (L) y San Lorenzo (V).

Atl. Tucumán (31): Godoy Cruz (L) y Lanús (V).

Gimnasia (32): Vélez (L) y Platense (V).