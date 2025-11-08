Colapinto sigue en Alpine: por fin lo confirmó la escudería francesa de F1

La escudería Alpine confirmó que Franco Colapinto formará dupla con Pierre Gasly en la temporada 2026. El anuncio oficializa la continuidad del joven piloto argentino de 22 años como titular del equipo, desvaneciendo rumores sobre su futuro inmediato tras su notable evolución en 2025. Colapinto debutó en 2024 con Williams, donde reemplazó a Logan Sargeant y sumó puntos en Azerbaiyán y Estados Unidos.

A pesar de un bache final en esa temporada, Alpine lo sumó como reserva en 2025, y tras el GP de Miami lo promovió a piloto titular, reemplazando a Jack Doohan a partir del GP de Emilia-Romaña en Imola. Al inicio le costó adaptarse al A525, considerado el menos competitivo de la parrilla, pero poco a poco mostró mejora en cada salida.

La mejora del argentino fue palpable desde el Gran Premio de Hungría de 2025: a partir de allí Colapinto empezó a desafiar a Gasly, en ocasiones superándolo tanto en clasificación como en la carrera. Ese crecimiento, junto con el importante apoyo financiero que aportó el corredor, consolidó la confianza de Alpine en su figura.

La confirmación de su puesto de cara a 2026 tiene un peso histórico: será el primer piloto argentino en iniciar una temporada completa de F1 desde 2001, rompiendo así un largo lapso sin representantes nacionales a tiempo completo. Además, empezará 2026 con casi 30 Grandes Premios disputados (contando su debut en 2024), acercándose a las cifras de los referentes históricos nacionales.

El contexto de esta renovación coincide con grandes cambios técnicos en la categoría. Alpine decidió enfocar todos sus recursos en el coche de 2026, el cual estrenará un nuevo reglamento técnico. Además, el equipo confirmó que dejará de usar motores Renault para adoptar unidades Mercedes a partir de esa temporada.

Con Gasly y Colapinto como dupla, Alpine busca ganar más estabilidad y continuidad en pista, enviando un mensaje de renovación a sus seguidores. La apuesta por el joven corredor de Pilar está ligada a esos retos: el equipo francés confía en que su talento se traduzca en un rendimiento cada vez más consistente bajo la nueva normativa.

En síntesis, la renovación de Franco Colapinto en Alpine deja claro que el equipo apuesta por el talento joven y valora la consistencia interna. Para el piloto argentino, esta oficialización es el impulso que necesitaba para encarar desde cero un año completo de Fórmula 1, con la pretemporada y la confianza oficial de su lado. Así, Colapinto entra en la nueva era de Alpine con determinación y listo para acelerar hacia nuevos logros deportivos.