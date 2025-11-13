Vuelven los créditos a tasa 0% para comprar autos 0 km en Argentina

¿Te imaginás comprar un auto 0 km y pagar sin intereses? Bueno, eso que parecía imposible hace unos meses, volvió al mercado. Las principales automotrices lanzaron nuevas opciones de financiación a tasa 0% para noviembre, buscando reactivar el mercado automotor argentino después de un año movido. Pero, ¿qué marcas lo ofrecen y qué modelos entran? Acá te contamos todo.

Después de las elecciones y con una economía un poco más estable, las terminales retomaron las promociones para tentar a quienes vienen soñando con renovar el auto. En este nuevo escenario, Stellantis, Renault, Chevrolet y Ford salieron a jugar fuerte con líneas de crédito subsidiadas por sus propias financieras. Y lo más interesante: varias incluyen tasa 0%, algo que hacía rato no se veía.

Las oportunidades más destacadas

Stellantis ofrece planes distintos según la marca. Con Fiat, por ejemplo, se pueden conseguir créditos UVA o fijos, con cuotas actualizables por inflación o congeladas. Se puede financiar hasta $12.000.000 en 24 meses con tasa 0%, o hasta $30.000.000 si se trata de la pick-up Titano. El nuevo Fiat 600 Hybrid también entra en la promo, con un crédito de hasta $20.000.000 a 18 meses.

En Peugeot, el plan Tasa Express permite acceder a $15.000.000 sin intereses en 12 o 18 meses, mientras que Citroën replica la fórmula con montos de hasta $18.000.000 y opciones UVA. Jeep y RAM también entran en la movida con planes de hasta $30.000.000 sin intereses, y DS ofrece créditos de hasta $40.000.000 con tasa 0%.

Renault también juega fuerte

A través de Mobilize Financial Services y su canal online Renault Store, la marca ofrece financiación a tasa 0% para casi toda su línea. El Arkana hybrid E-Tech se puede comprar con hasta $20.000.000 en 18 cuotas, mientras que el Kwid, Logan, Kardian, Oroch y los Kangoo también tienen planes similares con montos entre $12 y $18 millones.

Chevrolet y Ford no se quedan atrás

Chevrolet lanzó créditos a tasa 0% hasta 18 meses para los modelos Onix, Tracker, Spin, Montana y S10, con montos de hasta $20.000.000.

Por su parte, Ford ofrece facilidades para Ranger, Territory y Transit, con planes UVA y tradicionales de hasta 24 cuotas y montos que superan los $60 millones.

Un respiro para el mercado automotor argentino

Con un dólar estable y las tasas bancarias bajando, las automotrices ven una ventana para reactivar las ventas. Para quienes buscan comprar autos 0 km, noviembre aparece como el momento ideal para aprovechar los planes de financiación a tasa 0%.