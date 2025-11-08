BERISSO | Un auto se incrustó contra el paredón de una casa

En la madrugada del miércoles, en la ciudad de Berisso (partido de La Plata, provincia de Buenos Aires), se registró un violento accidente de tránsito: un automóvil que circulaba por la zona perdió el control, chocó contra otro vehículo y luego se incrustó contra el paredón y las rejas de una vivienda ubicada en la cuadra de 9 entre 154 y 155.

El impacto fue de tal magnitud que destruyó parte del muro de la casa y los elementos metálicos del frente. «Me destruyó el auto y todo el paredón con reja», contó indignado el vecino afectado. Afortunadamente, no se registraron víctimas, pero los daños materiales generaron gran preocupación en el barrio.

Los residentes de la zona denunciaron que los excesos de velocidad y la falta de control al conducir son habituales, sobre todo durante la noche. Por ello, reclamaron una mayor presencia policial y más operativos de tránsito para evitar incidentes similares.

La Policía local intervino para asegurar el área, y se aguardan los informes técnicos para determinar la velocidad del vehículo e intentar establecer responsabilidades. Mientras tanto, el episodio reabrió el debate sobre la seguridad vial en esa zona del municipio.