Se agrava el conflicto en Gimnasia, los jugadores no levantaron la huelga y no quieren concentrar el domingo

Los jugadores del plantel de Gimnasia impulsados por algunos referentes como Lucas el Pata Castro, no quisieron entrenar durante la mañana del sábado y tampoco piensan concentrar el domingo en Estancia Chica para llegar de la mejor forma al partido del lunes a las 17 contra Vélez. Aluden “falta de pago”.

A pesar de haber perdido el clásico, el triunfo agónico contra el Millonario le permitió a Gimnasia asegurarse un pie y medio en Primera para el 2026 y esto derivó a que el Pata Castro y otros referentes organicen esta medida de fuerza en el medio de las versiones sobre determinados intereses en el contexto de la campaña política en Gimnasia. En efecto, uno de los candidatos en las elecciones, Toto Puedo (Edgardo Medina) lanzó una convocatoria a una mesa de diálogo con otros candidatos para encontrar una solución al conflicto el último viernes. Sin embargo hasta anoche tampoco esta intención tuvo una caja de resonancia en el arco político del Lobo.

Tanto a Lucas Castro como a otros importantes jugadores del equipo se los había señalado en el mes de octubre por mantener un conflicto que terminó en la salida de Ariel Orfila de la conducción técnica, luego de que el uruguayo y sus colaboradores descubrieron a algunos jugadores del plantel en un cumpleaños nocturno que se extendió hasta altas horas de la madrugada con música y jolgorio en una casa quinta de Parque Sicardi durante un día de semana a pocas horas de entrenar.