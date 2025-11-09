Pedidos de reparación por el estado de la calle 83 bis entre 1 bis y 2

En el barrio de Villa Elvira, en la ciudad de La Plata, los residentes de la cuadra comprendida por la calle 83 bis, entre 1 bis y 2, mantienen un prolongado reclamo para que se concrete el bacheo urgente de la calle. Afirman que el constante paso de camiones que transportan materiales al nuevo barrio en construcción en esa zona deterioró gravemente el pavimento, favoreciendo la aparición de grandes huecos.

“No vemos respuestas”, expresa una de las vecinas a través de un mensaje enviado a un medio local. Según el reclamo comunitario, la delegación municipal confirmó en un primer momento que la cuadra había sido incluida en un listado de trabajos de bacheo “hace unos meses”, pero hasta la fecha no se ha observado avance alguno.

Situación que genera preocupación para quienes circulan por esa calle —incluidos peatones, vehículos particulares y servicios urbanos— deban sortear irregularidades crecientes. Los huecos, sumados a la circulación de camiones de gran porte, elevan el riesgo de daños en los vehículos, accidentes y dificultades para maniobrar. Los frentistas reclaman que esta situación se transforme en una intervención concreta antes de que surjan nuevos incidentes.