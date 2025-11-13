BERISSO | Otro golpe a los comerciantes: Reforzó la seguridad de su local pero le volvieron a robar

La inseguridad volvió a golpear con fuerza en Berisso. Una comerciante de la zona de 122 y 69 fue víctima de un nuevo robo en su local de indumentaria, el séptimo en los últimos tres años, pese a haber invertido en sistemas de vigilancia y medidas de refuerzo. “Ya no sabemos qué más hacer. Pusimos cámaras, rejas, alarmas y siguen entrando igual”, expresó con impotencia la dueña del comercio.

El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando delincuentes forzaron el acceso al negocio y escaparon con varias prendas de ropa. Las cámaras del lugar captaron la secuencia, pero hasta el momento no hubo avances concretos en la investigación. La comerciante radicó la denuncia y recibió el llamado de la fiscal de turno, aunque asegura que el detenido que le informaron “no sería el verdadero responsable”.

Este nuevo episodio se suma a una seguidilla de robos y hechos violentos que mantienen en alerta a vecinos y comerciantes de distintos barrios berissenses, quienes denuncian una creciente sensación de abandono y falta de patrullaje policial. “Nos tienen de punto. Rompen los vidrios, se llevan lo que pueden y nadie responde”, lamentó la víctima.

En este contexto, las críticas apuntan directamente al secretario de Seguridad del municipio, Gabriel Marotte, a quien los vecinos acusan de inacción y de no brindar respuestas efectivas. “Las promesas de mayor presencia policial nunca se cumplieron”, señalaron referentes barriales que reclaman un plan integral de prevención.

Mientras tanto, la comunidad vuelve a organizarse para exigir medidas concretas ante una situación que, aseguran, “ya es insostenible”. Los comerciantes piden patrullajes permanentes y un refuerzo de la coordinación entre el Municipio y la Policía Bonaerense, antes de que la inseguridad siga ganando terreno en las calles de Berisso.