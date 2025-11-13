Clima ideal esta semana en el AMBA: se vienen días de sol pleno y de calor sostenido

En el AMBA se transitará en los próximos días bajo condiciones que evocan el pleno verano, con la presencia casi constante del sol y una atmósfera cálida que dominará desde la mañana hasta el atardecer. Según lo previsto por organismos meteorológicos oficiales, las temperaturas tenderán a ubicarse entre valores altos, con registros que, en momentos centrales del día, podrían acercarse a los 29°C hacia el fin de la semana.

La apertura de esta secuencia climática se presenta con cielo mayormente despejado y vientos suaves provenientes del sector Norte, una orientación que suele aportar aire templado y estable. Las primeras jornadas permitirán que la ciudad recupere la sensación de calor pleno, acompañada por mañanas frescas y tardes que invitan a permanecer al aire libre.

Sin embargo, la continuidad de estas condiciones no será completamente uniforme. Hacia el martes, la atmósfera podría experimentar un cambio breve, con la posibilidad de chaparrones y tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y las primeras horas de la noche. A pesar de ello, las temperaturas no mostrarán un descenso considerable, manteniéndose dentro de un rango cálido que conserva la impronta veraniega.

Superado ese intervalo de inestabilidad, el resto de la semana se encamina nuevamente hacia cielos despejados, ambiente seco y un sol persistente. Desde el miércoles en adelante, se espera que el viento continúe llegando desde el norte, sosteniendo el ingreso de aire cálido y elevando de manera progresiva los valores térmicos.

Los días jueves y viernes consolidarán esta tendencia, reforzando la presencia del calor y ofreciendo un escenario ideal para actividades al aire libre, aunque también exigirá precaución frente a largas exposiciones solares. No obstante, será el sábado el punto más intenso, donde la máxima podría llegar a 29°C, marcando el momento de mayor calidez de toda la semana. El domingo mantendrá esa línea, con un ambiente estable, sin lluvias previstas y temperaturas todavía elevadas.