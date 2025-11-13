El Pincha perdió con Tigre y complicó todos sus objetivos: los playoffs y copas internacionales 2026

La etapa final del torneo Clausura se transformó en una pesadilla para Estudiantes. Después de caer frente a Boca, el conjunto platense volvió a perder, ahora ante Tigre, y dejó escapar puntos decisivos que lo alejaron de los puestos de clasificación en la Zona A. El golpe no solo afecta sus aspiraciones en el campeonato: también lo deja fuera de la pelea por un lugar en la Copa Sudamericana 2026.

El arranque del partido en Victoria fue una muestra de las dudas que atraviesa el equipo. Lento, impreciso y sin claridad, Estudiantes pareció más preocupado por la obligación de ganar que por el juego mismo. A la lesión temprana de Ascacibar se sumó el gol de Cabrera para Tigre y la expulsión de Carrillo, en una acción inexplicable que condicionó todo el desarrollo.

Paradójicamente, con uno menos, el Pincha mostró su mejor versión. En el complemento, dominó la pelota, empujó con orgullo y generó las mejores situaciones, pero el empate nunca llegó. El esfuerzo no alcanzó para revertir una primera mitad floja y los errores se pagaron caros.

Con esta derrota, Estudiantes acumula seis caídas en el Clausura y se ubica al borde del top 8 de su zona. La última fecha, ante Argentinos en UNO, será una final anticipada: el equipo de Domínguez necesita ganar para asegurarse un lugar en los playoffs y sostener viva la ilusión de pelear por el título.