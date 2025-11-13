Abren la inscripción para la nueva carrera de Investigador del Delito en la Policía Federal

¿Querés ser parte de la Policía Federal Argentina y trabajar en casos de alto impacto? El Ministerio de Seguridad abrió la inscripción para la carrera de Investigador del Delito PFA, una nueva propuesta que busca formar profesionales especializados en investigación criminal. Pero antes de anotarte, hay varios detalles que necesitás conocer.

La iniciativa, presentada por la ministra Patricia Bullrich, apunta a atraer jóvenes con formación universitaria y vocación por enfrentar el crimen organizado. En palabras de la funcionaria: “¿Querés ser detective? Te buscamos”. Con esa frase, la ministra lanzó oficialmente la convocatoria a través de sus redes sociales, junto con el enlace directo al sitio oficial donde se encuentran todos los requisitos.

El programa ofrece un entrenamiento intensivo de nueve meses que combina formación en técnicas de investigación, tecnología aplicada y práctica policial. Una vez finalizado, los egresados ingresan a la fuerza con el rango de Subinspector, integrándose a áreas clave de la investigación federal.

Según el Ministerio de Seguridad, esta carrera busca “una nueva generación de investigadores con perfil técnico, ético y operativo”. Los futuros agentes estarán preparados para intervenir en delitos complejos como narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas o cibercrimen, áreas donde el Estado necesita profesionales capacitados.

Para inscribirse, los interesados deben cumplir con ciertos requisitos:

Ser ciudadano argentino (nativo o por opción).

Tener título universitario o tecnicatura reconocida.

Contar con hasta 40 años (con posibles excepciones por mérito o experiencia).

Poseer antecedentes intachables.

Aprobar evaluaciones psicológicas, médicas y físicas.

Toda la información sobre la carrera Investigador del Delito PFA, junto con el formulario de inscripción, está disponible en el portal oficial del Ministerio de Seguridad: argentina.gob.ar/seguridad/pfa.

Esta propuesta forma parte del proceso de modernización de la Policía Federal Argentina, que busca fortalecer su rol frente al crimen organizado y adaptarse a los nuevos desafíos tecnológicos. Por eso, se priorizarán perfiles con formación en áreas como finanzas, informática, ambiente, tecnología o seguridad internacional.

Con esta medida, Patricia Bullrich impulsa una política orientada a profesionalizar la investigación criminal, incorporando talentos universitarios a una fuerza que requiere cada vez más especialización técnica.

Si te interesa trabajar en la prevención y resolución de delitos complejos, esta puede ser tu oportunidad para convertirte en parte de la nueva generación de investigadores del país.