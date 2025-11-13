Ganó Gimnasia y “reina” la paz: el Colo le hizo poner la plata y Anacleto se anotó el primer “Mutuo” antes de las elecciones

Jorge “el Colorado” Reina, dueño de RapiCuotas y ex dirigente de la era Pellegrino, confirmó que hizo una colecta junto a Carlos Anacleto, de Usina Tripera, para que los futbolistas tengan depositados los salarios que estaban reclamando, levanten la huelga y terminen jugando y festejando otra victoria contra Vélez por el Torneo Clausura de Primera división.

Según pudo saber Primera Página, dos empresarios racaudaron unos 475 mil dólares (más de 235 mil dólares cada uno) para alcanzar la cifra de 700 millones de pesos que el plantel profesional, con Matías Castro a la cabeza, le estaban reclamando al presidente Mariano Cowen para entrenar y concentrar.

La operación será asentada como un Mutuo (no es donación) y se explicará que es un acuerdo de ambas partes que se acordó cobrar con o sin intereses en el futuro.

Según dejaron entrever fuentes de la dirigencia, al próximo gobierno de Gimnasia le alcanzará con vender el 50 por ciento del pase del jugador Alan Lescano (actualmente en Argentinos Juniors) para saldar la deuda con los empresarios de la usura (Reina) y de los sanitarios (Anacleto).

Cabe recordar que la actual comisión directiva desistió de vender la mitad del pase de Lescano a cambio de una suma de 1.850.000 dólares por un grupo de socios, especialmente los que se van a presentar a las elecciones, le pidieron a Cowen que no haga esto a pocos meses de dejar el mandato.

Toto achica diferencias y Di Loreto lanzó “la unidad”

El candidato Edgardo Medina (Toto Pueblo) achicó diferencias con Carlos Anacleto en las últimas encuestas que se lanzaron durante el fin de semana y en las cuales participaron los socios de Gimnasia.

Medina lanzó su programa de gestión y afinó las conversaciones con Chiqui Tapia para que el Lobo se haga fuerte en la AFA.

Además, ayer se confirmó lo que había anticipado Primera Página: se bajó Sebastián Gubia y ante la negativa de Usina Tripera de sumar a Emanuel Di Loreto y Diego Patiño, estos últimos armaron un frente al que bautizaron “Unir a Gimnasia”.

Allí no está Daniel Onofri, a quien ayer no se lo vio en la cancha, pero que presentará una lista apoyada por destacadas personalidades de la política local platense.