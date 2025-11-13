Se abre la inscripción para estudiar en la UNLP: las puertas estan abiertas para el ciclo 2026

La apertura de inscripciones en la Universidad Nacional de La Plata para el ciclo 2026 despliega más que plazos y trámites: revela prioridades institucionales y sociales, y formula una pregunta simple pero ineludible: ¿qué significa hoy acceder a la educación superior en una universidad pública que ofrece tanto carreras tradicionales como formaciones oficiosas? A partir de los anuncios difundidos en noviembre, se advierten dos movimientos paralelos pero complementarios en la misma casa de estudios. Por un lado, la convocatoria a ingresar a las 17 facultades de la UNLP (inscripciones hasta el 12 de diciembre de 2025). Por otro, la habilitación de la Escuela Universitaria de Oficios con su inscripción abierta del 10 de noviembre al 12 de diciembre de 2025 y una propuesta de 13 cursos en modalidad bimodal.

Lo primero que conviene subrayar es la diversidad de caminos que la UNLP pone a disposición. La inscripción a las unidades académicas requiere una serie de pasos y documentación: foto del DNI por ambos lados, fotografía de frente, y el título o certificación de estudios secundarios (con sus condiciones especiales para quienes vienen del exterior). Además, existen plazos claros para la acreditación definitiva: quienes no adeuden materias del nivel secundario al 30 de junio de 2026 deberán presentar la documentación hasta el 10 de julio de 2026, y quienes ingresen con certificación provisoria tendrán hasta el 26 de febrero de 2027 para entregar el título final o la convalidación correspondiente. También se exige acreditar el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación antes del 28 de agosto de 2026. Estas fechas y requisitos no son meros tecnicismos administrativos: marcan límites que impactan en la posibilidad real de empezar una carrera y en la planificación personal de quienes aspiran a estudiar.

Paralelamente, la Escuela de Oficios ofrece una alternativa formativa que se presenta como accesible y con salida laboral rápida: 13 trayectos formativos que incluyen desde Refrigeración, Soldadura, Electricidad de Inmuebles y Carpintería General, hasta oficios vinculados a la gastronomía (Cocina, Pastelería, Cocina Saludable) y al diseño (Diseño Textil, Moldería). La propuesta bimodal permite cursadas presenciales (con sede en el Edificio de Políticas Sociales, 60 y 130, Berisso —y en el caso de Gestión de Emprendimientos, en la Facultad de Ciencias Económicas—) y virtuales a distancia, accesibles desde cualquier punto del país mediante clases en vivo o grabadas. La inscripción es gratuita y no exige estudios previos, lo que convierte a la Escuela en una herramienta concreta de inclusión y capacitación inmediata.

Desde una mirada distinta a la del simple anuncio informativo, estas dos ofertas —facultades y oficios— pueden leerse como piezas de un mismo ecosistema educativo que la UNLP está articulando: por un lado, la formación universitaria que exige procesos administrativos más rigurosos y plazos de titulación; por otro, una oferta práctica, rápida y accesible que conecta con necesidades laborales locales y regionales. No son opciones opuestas, sino complementarias: una persona puede así optar por una trayectoria técnica que le permita insertarse al mercado laboral en menos tiempo, mientras planifica o convive con una trayectoria universitaria más extensa; o bien iniciar en la universidad con la certeza de que existen trayectos breves que enriquecen el perfil profesional.

Otro aspecto que merece atención es la modalidad de inscripción y la comunicación institucional. En ambos casos, la preinscripción y los formularios virtuales ocupan un lugar central: la UNLP solicita que la primera etapa se realice online y que la documentación original se presente cuando la Unidad Académica lo requiera. Para la Escuela de Oficios, además, se anuncia que quienes se preinscriban serán contactados por correo en febrero o marzo de 2026 para confirmar su inscripción y recibir instrucción. Esta combinación de gestión digital y exigencia de comprobantes en papel plantea un desafío operativo —tanto para la universidad como para el aspirante— y subraya la necesidad de acompañamiento institucional para quienes tengan dificultades con el acceso a la conectividad o con la obtención de documentación.

En términos de políticas públicas, la simultaneidad de estas convocatorias habla de una universidad que intenta responder a demandas múltiples: formar profesionales para carreras largas y al mismo tiempo ofrecer capacitación profesional inmediata y gratuita, sin requisitos de estudio previos. Esto contribuye a un diálogo entre la educación formal y las prácticas laborales locales, y revaloriza la formación técnica dentro del ámbito universitario. La gratuidad, la bimodalidad y la diversidad de trayectos son puntos estratégicos que, bien implementados, aumentan la equidad de acceso.

Finalmente, para quienes estén evaluando anotarse, la recomendación implícita es leer con atención los formularios y conservar la constancia de envío: la UNLP puntualiza que la planilla de inscripción funcionará como domicilio electrónico válido para comunicaciones oficiales y que la inscripción tiene carácter de condicional hasta la acreditación de los documentos originales. Estas advertencias no pretenden desalentar; al contrario, buscan que el aspirante organice sus tiempos (plazos de entrega, requisitos de convalidación, fechas para vacunas) y aproveche las oportunidades concretas que la universidad ofrece: desde una carrera universitaria hasta cursos técnicos con salida laboral rápida.