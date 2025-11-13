La Plata | Un auto atrapado entre dos camiones en 122 y 43 | VIDEO

Un fuerte accidente de tránsito sucedió este lunes en el límite entre La Plata y Ensenada, cuando un Fiat Palio rojo quedó atrapado entre dos camiones en la intersección de avenida 122 y 43.

Según relataron testigos, el auto terminó como un “sándwich” entre un camión Iveco de la empresa YPF y un Mercedes Benz 1634, tras una violenta colisión en plena avenida 122. A pesar de lo impactante del siniestro, no se reportaron víctimas de gravedad.

Personal policial y de seguridad vial trabajó en el lugar para ordenar la circulación, que se vio reducida mientras se realizaban las tareas de asistencia y remoción de los tres vehículos involucrados.

Las causas del choque se encuentran bajo investigación. Según las primeras versiones, el conductor del Fiat Palio no habría alcanzado a pasar la intersección, aunque no se descarta que uno de los choferes de los camiones no haya logrado frenar a tiempo.