La nostalgia ochentosa que vuelve a encender la magia del cine en La Plata

La ciudad de La Plata se prepara para un auténtico viaje en el tiempo. Este domingo 16 de noviembre, de 16 a 20, el espacio cultural Medusa (11 y 55) será sede de “Back to Fun”, una experiencia inmersiva que rinde homenaje al cine y la cultura pop de los años 80, organizada por Crema del Cielo.

El evento no solo celebra el 40° aniversario de “Volver al Futuro”, sino que propone revivir la energía de una década inolvidable. Habrá banda en vivo con los grandes hits del cine ochentoso, realidad virtual, arcades, feria temática, cosplayers, trivias y shows que recrean la magia de películas que marcaron generaciones. Todo, pensado para disfrutar en familia, en un entorno donde el arte, la tecnología y la nostalgia se cruzan.

Pero la propuesta no se queda en el entretenimiento. En el marco del evento, se inaugurará el “Rincón Solidario”, una iniciativa conjunta con Volver al Futuro Team Fox Argentina, que recaudará fondos para la Fundación Michael J. Fox, destinados a la investigación del Parkinson. Además, contará con la participación de Proyecto Marte, que donará lo recaudado al Hospital de Niños de La Plata, sumando un fuerte componente social al homenaje.

Crema del Cielo, la productora detrás de la propuesta, se ha convertido en un referente en el universo de los eventos temáticos platenses. Fundada por Paula Bianchi, con más de diez años de experiencia en el mundo del fandom, ha creado experiencias únicas como el “Tributo a Harry”, el “Tributo Star Wars” y la “Fiesta del té con Alicia”. Cada propuesta tiene un sello inconfundible: la inmersión total en los mundos de la cultura pop y la búsqueda de conectar emocionalmente con los fans.

La misión de Crema del Cielo es clara: ayudar a los fanáticos a salir de la rutina y sumergirse en los universos que aman, transformando el entretenimiento en un punto de encuentro, celebración y comunidad. Por eso, “Back to Fun” no es solo una cita con la nostalgia, sino una experiencia que invita a reconectar con la alegría del juego, la música y el cine que marcaron una época.

Las entradas anticipadas están disponibles en https://cremadelcielo.tiendup.com/ y hay más información en @cremadelcielo.eventostematicos. Una oportunidad única para revivir los 80 en pleno 2025.