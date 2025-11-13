La carne volvió a superar a la inflación y el consumo sigue en caída

El precio de la carne vacuna volvió a acelerarse en octubre y superó a la inflación promedio del mes, según el último informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Los cortes bovinos registraron un incremento del 3,3% respecto de septiembre, mientras que la inflación se ubicó cerca del 2,2%.

El relevamiento destacó que los aumentos más notorios se dieron en cortes populares: el asado subió 8,2%, la picada especial 6,1%, el matambre 5,5% y el vacío 5,3%. En contraste, el precio del pollo mostró una baja del 0,9%, lo que refuerza su rol como alternativa más económica en los hogares.

En términos interanuales, los cortes de carne subieron 61,8%, ubicándose 30 puntos por encima del incremento general de precios. Desde noviembre de 2023, la carne acumula un alza del 258,6%. Tras cuatro meses en los que el sector había mostrado aumentos menores al índice general, octubre marcó una nueva aceleración.

Consumo en retroceso y pérdida de poder adquisitivo

El consumo también evidencia tensiones. De acuerdo con datos de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (CICCRA), el consumo per cápita promedia 49,5 kilos por habitante al año, cifra que pese a mejorar 4,4% frente al período previo sigue 7,3% por debajo del nivel registrado en 2023.

La caída en el poder adquisitivo aparece como la principal explicación: los salarios privados recién igualaron en agosto el nivel de noviembre de 2023 y aún muestran una pérdida acumulada de 0,6% en 2025. En el sector público, la merma es más pronunciada, con un retroceso de 13,2% en el mismo período, lo que limita la capacidad de compra de los hogares.

El frente externo tampoco acompaña. Entre enero y septiembre, las exportaciones cárnicas se redujeron 10,4% respecto al año pasado, afectadas por la menor demanda de China, aunque con una leve mejora en los últimos meses.

En paralelo, el precio del novillito también presiona la cadena: en octubre aumentó 4,4% y en los primeros diez días de noviembre ya avanzó otro 11,4%, una señal de que los precios en góndola podrían volver a tensionarse en las próximas semanas.

Con estos datos, el sector cárnico ingresa en el último tramo del año con nuevos desafíos y con el poder de compra como variable decisiva para el comportamiento del consumo interno.