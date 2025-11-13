La Reserva de Gimnasia recibe a Newell’s en un cruce decisivo por el pase a cuartos

Con el objetivo firme de dar el primer paso en la etapa eliminatoria, la Reserva de Gimnasia vuelve a escena esta tarde en su casa de Estancia Chica. El equipo dirigido por Ricardo Kuzemka afrontará un duelo exigente frente a Newell’s por los octavos de final de la Copa Proyección, instancia a la que llegó tras una notable fase clasificatoria.

El Lobo finalizó tercero en su zona y logró asegurar la localía para este choque, una ventaja que buscará capitalizar apoyado en su buen presente futbolístico y en la identidad trabajada durante todo el torneo. Más allá del traspié en la última fecha, el elenco albiazul sostuvo una línea competitiva y mostró madurez para sobreponerse a los momentos adversos.

Del otro lado estará la Lepra, un rival acostumbrado a competir en juveniles y que llega tras quedar sexto en su grupo. El conjunto rosarino afrontará el cruce con la necesidad de hacer un partido casi perfecto para dar el golpe fuera de casa y meterse en la siguiente fase.

En cuanto al armado del equipo, volverán a tener protagonismo Alejo Gelsomino, Jorge de Asís y Pablo Aguiar, tres futbolistas que vienen de sumar minutos en Primera División y que aportan jerarquía y rodaje para afrontar un escenario de alta exigencia.

El encuentro podrá seguirse en vivo a través de LPF Play y el ganador avanzará a cuartos, donde lo espera el vencedor de la llave entre Belgrano y San Lorenzo.

Probable formación de Gimnasia:

Kadijevic; González, Cortazzo, Pendas, Gelsomino; López García, Aguiar, Azamé, Troncoso; De Asís y Bolzán.