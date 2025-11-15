Everton de La Plata avanza con su nueva cancha de césped sintético

¿Sabías que un barco que cruza los mares está trayendo una alfombra que puede cambiar la historia de Everton de La Plata? En sus bodegas viaja el nuevo césped sintético que pronto cubrirá la cancha del Decano, y con él, un salto enorme en la vida deportiva del club. Pero detrás de esta historia hay mucho más que un envío: hay esfuerzo, memoria y una ciudad entera empujando el sueño.

El proyecto avanza firme. Mientras Gimnasia, Estudiantes y Unidos de Olmos ya conocen el pique del sintético, Everton decidió dar el paso con la compra de una alfombra importada desde China, valuada en 38.700 dólares. La inversión total, sumando el traslado y la logística hasta la aduana, rondará los 51.000 dólares. Todo un desafío económico en tiempos difíciles, pero sostenido por el empuje de socios, hinchas y vecinos.

El nuevo campo se instalará en el predio “Pachi Funes”, un lugar cargado de historia. Se llama así en homenaje a Oscar “Pachi” Funes, aquel hincha y dirigente inolvidable que ayudó a conseguir los terrenos donde hoy late el club. Sus cenizas descansan ahí, y muchos creen que esta obra es también un homenaje a su legado.

Hoy, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) colabora en el estudio del suelo, una etapa clave para evitar problemas con drenajes o desniveles. “Podés comprar la mejor alfombra, pero si la base no está bien, se te arruina todo”, explican los dirigentes. Por eso, cada detalle técnico cuenta antes de que el nuevo piso se extienda sobre el verde.

El césped sintético no solo permitirá entrenar y jugar durante todo el año —sin que el sol lo queme o las heladas lo arruinen—, sino que además reducirá los costos de mantenimiento y mejorará la calidad de juego. Para el cuerpo técnico, es un paso clave para la formación de los pibes y para seguir creciendo dentro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Mientras tanto, el club se las ingenia para recaudar fondos con rifas, bingos, ventas especiales y hasta sorteos de camisetas de la Selección. El espíritu es claro: ir “pasito a pasito”, sin apuro pero sin freno.

Si todo sale como esperan, a fin de noviembre la alfombra desembarcará en el puerto. Y cuando ese barco llegue, Everton de La Plata no solo tendrá una cancha nueva: tendrá un símbolo de perseverancia y comunidad. Como dicen los de calle 7, “el Pachi seguro ya está pidiendo el primer gol desde arriba”.