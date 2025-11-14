Locales vacíos, calles sin ritmo: se triplicaron las persianas bajas en La Plata

Caminar por las zonas comerciales de La Plata hoy es recorrer un escenario donde las persianas bajas se convirtieron en parte del paisaje urbano. Detrás de cada cartel de “Se alquila” hay un proyecto que no resistió el ritmo de la economía o un comerciante que eligió esperar tiempos más estables. Los locales vacíos ya se triplicaron en relación al año pasado, según los informes de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (Femape).

Durante septiembre y octubre de 2025 se contabilizaron 15 locales cerrados, frente a los 6 del mismo período de 2024. Aunque el número representa una baja respecto al bimestre anterior —cuando eran 20—, el dato sigue encendiendo señales de alarma. La cifra se traduce en un incremento del 150% interanual, un reflejo claro de los desafíos que enfrenta el comercio local.

El estudio distingue entre locales en venta, alquiler, clausurados o simplemente cerrados, categorías que muestran distintos grados de inactividad pero que, en conjunto, configuran una tendencia: la de un sector que busca reacomodarse tras varios meses de caídas sucesivas. Si se observa la curva desde comienzos de año, se percibe un movimiento oscilante: de 5 locales inactivos en enero-febrero a 9 en marzo-abril, luego 18 en mayo-junio, 20 en julio-agosto y finalmente 15 en septiembre-octubre.

Este descenso leve podría interpretarse como un indicio de reactivación, pero aún lejos de una recuperación real. Las calles céntricas y avenidas emblemáticas, como calle 8, diagonal 80 o calle 12, siguen mostrando los signos de una desaceleración que golpea a rubros pequeños, principalmente indumentaria, gastronomía y servicios.

Lejos quedaron los años en los que la pandemia dejaba más de 70 locales vacíos, una cifra récord que hoy sirve como referencia histórica. Sin embargo, la comparación no consuela: el comercio platense aún no logra recuperar la estabilidad que caracterizaba a sus corredores antes de 2020.

El cierre de locales no sólo refleja una situación económica, sino también un cambio en los hábitos de consumo. El crecimiento de las compras online, los altos costos de mantenimiento y el descenso del poder adquisitivo configuran un nuevo mapa comercial donde la presencialidad ya no garantiza la supervivencia.