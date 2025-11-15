Sanción a Carrillo: un castigo desmedido que enciende el malestar en Estudiantes

La sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina de la AFA a Guido Carrillo volvió a encender las críticas sobre los criterios aplicados en los fallos recientes. El delantero de Estudiantes de La Plata, pieza clave en el ataque, recibió cuatro fechas de suspensión tras su expulsión en el duelo ante Tigre, una decisión que en el ambiente pincha fue interpretada como desproporcionada y perjudicial para el tramo final del calendario.

La resolución deja al equipo sin uno de sus referentes para el próximo compromiso frente a Argentinos Juniors y compromete su disponibilidad en caso de avanzar. La preocupación no pasa solo por lo deportivo, sino por la magnitud de un castigo que, según voces internas del club, no condice con sanciones aplicadas en episodios similares durante la temporada.

El incidente se produjo al cierre del primer tiempo, en un partido cargado de fricciones. El árbitro Fernando Zamora informó un golpe de Carrillo sobre un defensor rival, pero la severidad del dictamen sorprendió incluso a especialistas disciplinarios. En Estudiantes consideran que el fallo castiga más allá de la acción puntual, afectando de manera directa el armado del plantel en una etapa definitoria.

¿Qué dice el informe arbitral?

El acta arbitral, firmada por el juez Fernando Zamora, fue crucial para determinar la severidad del castigo. El informe detalla la acción y el posterior comportamiento del delantero: "A los 41 minutos de juego expulse al jugador número 9 visitante Guido Carrillo por aplicarle un golpe con el codo a un adversario en el rostro con uso de fuerza excesiva estando el balón en juego pero no en disputa entre ambos."

Sin embargo, lo que agravó la situación ante el Tribunal fue la reacción de Carrillo tras ver la roja. El informe del árbitro también dejó constancia de que, luego de ser expulsado, el jugador se retiró profiriendo graves insultos a viva voz hacia la autoridad: "luego de ser expulsado se fue insultando diciendo a viva voz sos una vergüenza son todos unos delincuentes."

Este comportamiento post-expulsión, calificado como "conducta violenta" en el informe, fue determinante para que el Tribunal aplicara la máxima sanción de cuatro fechas, dejando a Estudiantes sin una de sus piezas más importantes en la ofensiva en un momento crucial de la temporada.

¿Se mide con la misma vara?

El enojo de Estudiantes y de sus simpatizantes se profundiza cuando un jugador de Boca insultó al árbitro por no dar el supuesto penal de Armani tras revisarlo en el VAR y no lo sancionó disciplinariamente, teniendo amarilla.



El Superclásico entre Boca y River sumó un momento de máxima tensión a los 39 minutos del segundo tiempo, cuando Nicolás Ramírez decidió dar marcha atrás con un penal que había sancionado sobre Milton Giménez.

Tras revisar la jugada en el VAR, el árbitro entendió que el delantero Xeneize había provocado el contacto con Franco Armani y reanudó el juego con un bote a tierra. La decisión generó el enojo inmediato del futbolista, que no ocultó su frustración.

La escena ocurrió sólo dos minutos después de que Ramírez marcara el penal por la supuesta infracción del arquero de River. Mientras el estadio explotaba en reclamos y el banco de Boca pedía que se sostuviera la sanción, el juez fue llamado desde la cabina para volver a ver la acción. Luego del análisis, comunicó: “El contacto lo genera el jugador número 9 local”, y anuló el penal.

Milton Giménez, todavía caliente por la jugada, se acercó al árbitro y le reprochó la decisión en la cara. Según captaron los micrófonos ambientales y el gesto evidente del jugador, la frase fue contundente: “Sos un cag**”. Ramírez no respondió verbalmente y reanudó el partido sin amonestar al delantero.