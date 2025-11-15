Gimnasia juega el lunes ante Platense: que necesita para clasificar a los playoffs

Gimnasia encarará la fecha final del Torneo Clausura con la ilusión intacta. Después de la resonante victoria frente a Vélez, el Lobo ya tiene confirmado su compromiso de cierre: será el próximo lunes a las 19:30, como visitante de Platense en Vicente López, en el último partido de la fase regular.

El equipo albiazul se ubica hoy en la décima posición, aunque iguala en puntos con los clubes que ocupan los puestos 8 y 9. Esta paridad mantiene abierto el escenario de clasificación, condicionado además por los resultados que se den en los partidos del fin de semana entre sus rivales directos.

GANAR... Y ¿QUÉ?...

Para meterse en playoffs, Gimnasia está obligado a ganar y, según cómo terminen los encuentros de San Martín de San Juan, Sarmiento, River y Talleres, podría necesitar una diferencia de gol específica. Incluso, en un escenario muy poco probable, un empate podría alcanzarle.



Con los tres puntos llegaría a las 22 unidades, por eso estará pendiente de lo que suceda días antes. De aquellos cuatro equipos, le bastará que dos de esos equipos no sumen de a tres. El sábado Los sanjuaninos estarán jugando un partido clave por el descenso ante Aldosivi, en Mar del Plata, mientras que Sarmiento estará visitando a San Lorenzo.



En tanto, en caso de que los resultados del sábado les complique el panorama, las miradas triperas van a estar enfocadas en el domingo. Ahi a las 17 horas estará pendiente de lo que suceda en simultaneo, en Liniers (River ante Velez) y en Córdoba (Talleres visita a Instituto). Pero aún así, si los resultados no son positivos para el conjunto de Zaniratto, llegará al encuentro del lunes sabiendo porque diferencia de gol tendrá que vencer al Calamar.

Lo concreto es que el triunfo en Vicente López dejaría al Lobo con serias posibilidades de meterse en el cuadro final del torneo, ocupando del sexto al octavo lugar de acuerdo a cómo se acomode la tabla. A la definición llegará con todos los resultados puestos y la expectativa tripera en alza.