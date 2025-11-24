Vélez-River: Guillermo, el juez menos pensado del ciclo Gallardo

La dinámica del fútbol argentino tiene un talento particular para reescribir vínculos, reavivar historias y transformar partidos ordinarios en acontecimientos cargados de significado. El nuevo cruce entre Guillermo Barros Schelotto y Marcelo Gallardo se inscribe exactamente en esa lógica. Dos protagonistas marcados por trayectorias paralelas, por identidades antagónicas y por un duelo eterno que atraviesa el deporte local, vuelven a encontrarse, pero esta vez desde posiciones que parecen alterar el orden habitual.

Para Guillermo, el presente ofrece una oportunidad que años atrás parecía improbable: ser él quien pueda condicionar el futuro inmediato del River de Gallardo, un equipo que, pese a acumular gloria, llega a esta instancia debilitado, golpeado por una racha adversa y presionado por una tabla que no perdona errores. Su Vélez llega a este choque con ambición propia, pero también con la posibilidad adicional de provocar un impacto indirecto en el universo xeneize, donde su figura permanece intacta.

El escenario adquiere matices peculiares porque estos técnicos, más allá de la rivalidad entre las instituciones que representan, sostienen una relación basada en el respeto y el reconocimiento mutuo. Compartieron selecciones juveniles, coincidieron en ciclos de la Mayor y hasta vivieron experiencias simultáneas en la MLS. Sin embargo, el imaginario colectivo los ubica casi siempre en veredas enfrentadas, protagonistas de una historia que los obliga a medirse una y otra vez, como si el fútbol insistiera en reunirlos.

Pero el peso simbólico no proviene solo de su pasado compartido. La final de Madrid, aquel punto de inflexión que modificó narrativas enteras, todavía proyecta sombras y recuerdos. Gallardo emergió triunfante y consolidado, mientras que Guillermo cerró su etapa en Boca con una herida profunda. Por eso, este partido —sin trofeos continentales en juego— adquiere una tonalidad especial: una suerte de espejo invertido donde el Mellizo puede, aunque sea de manera indirecta, alterar el panorama del entrenador que lo superó en aquel duelo inolvidable.

Además, el contexto deportivo agrega dramatismo. River llega sin margen de error, condicionado por sus propios tropiezos y obligado no solo a ganar, sino a seguir dependiendo de otros resultados. La fragilidad actual del Millonario contrasta con la solidez emocional que solía caracterizar al ciclo Gallardo, y ese desnivel potencia la figura de Guillermo como un inesperado actor principal en la novela del cierre de temporada.

Mientras tanto, Vélez juega su propia final: la clasificación a playoffs no es un premio menor, y conseguirla frente a un River necesitado añadiría un matiz simbólico que la gente del Fortín sabrá apreciar. Al mismo tiempo, el universo xeneize observa atento: un triunfo del Mellizo significaría un guiño emocional, una pequeña reparación deportiva que excede los intereses del equipo de Liniers.

Finalmente, lo que parecía ser un encuentro más de calendario se transformó en un capítulo de múltiples capas, donde historia, memoria, presente e identidad se cruzan. Guillermo tiene la pelota en los pies, pero Gallardo carga con el peso del resultado. Y el fútbol argentino, siempre dispuesto a reescribir su propio guion, ofrece una vez más una escena donde nada es tan simple como parece.

El historial entre Gallardo y Guillermo

En total, el Muñeco y el Mellizo se enfrentaron en 12 oportunidades como entrenadores; uno siempre en el banco de River, y el otro al frente de Lanús (2 partidos), Boca (9) y Vélez (1). El balance es altamente favorable para Gallardo, que se fue vencedor en cinco oportunidades y derrotado solo en dos. Hubo cinco empates.