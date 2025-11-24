Por qué está bajando el dólar y qué factores frenan su precio hoy

Hay algo que está pasando en el mercado cambiario y que, si se confirma en los próximos días, puede cambiar por completo el clima económico. Pero antes de contarte la razón principal del retroceso del dólar, necesitamos entender un movimiento que nadie en la City está queriendo decir en voz alta… todavía.

En las últimas semanas empezó a entrar un flujo de dólares que cambió el humor del mercado. No es magia: son empresas grandes trayendo divisas y tomando deuda afuera. La más reciente fue Pluspetrol, que colocó USD 500 millones. A eso se suman los USD 750 millones que licita hoy Transportadora Gas del Sur y los USD 200 millones de Edenor.

En total, son USD 1.700 millones que entran directo a reservas y fortalecen la capacidad del Banco Central. Este es el primer gran motivo de por qué baja el dólar.

Pero no es el único. El retroceso se explica también por un combo de intervención oficial y señales financieras que el mercado mira de cerca:

Tener listo el swap con el Tesoro de Estados Unidos.

Nuevas emisiones de bonos de provincias.

La proximidad de un blanqueo que promete atraer dólares escondidos.

La promesa de flexibilizar el cepo cambiario.

Y algo que generó mucha expectativa: una posible recompra de deuda soberana por USD 20 mil millones, coordinada con bancos internacionales y garantizada por organismos multilaterales.

Todo esto hace que el mercado vea garantizados los pagos fuertes de enero, cuando vence casi un tercio de los USD 17.000 millones del año. Por eso, en el segmento mayorista, donde operan bancos y empresas, el dólar llegó a tocar los $1.390 antes de cerrar a $1.412, un peso por debajo del día anterior.

La consultora F2, que dirige Andrés Reschini, incluso deslizó que el Tesoro podría haber intervenido del lado de la demanda para ordenar la rueda.

Hoy el tipo de cambio mayorista está bastante por debajo de la banda superior cambiaria de $1.501,99. Hace apenas dos semanas, el Banco Central vendía dólar futuro para evitar que la divisa se disparara. Ahora sucede lo contrario: hay calma, sobra oferta y el dólar retrocede.

Los dólares financieros acompañaron el clima: MEP bajó, el CCL subió apenas y el blue cedió por falta de compradores.

En paralelo, la inflación de octubre (2,3%) impulsó a los bonos atados al CER y mantuvo firme a los títulos a tasa fija. La Bolsa también tuvo una jornada positiva.

El petróleo fue la otra noticia del día: cayó casi 5% después de que la OPEP reconociera una posible sobreoferta para 2026. El analista Matías Togni explicó que hay mucho crudo “flotando” en el mundo y que Argentina está exportando más cada mes.

Mientras tanto, el oro retrocedió, el bitcoin volvió a USD 101.700 y Wall Street anticipa una rueda fría. Aun así, los mercados locales siguen encontrando motivos para mantenerse en alza.