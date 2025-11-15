LA PLATA | Abusaron sexualmente de una mujer en un robo en City Bell: buscan al atacante

Una chica de 25 años sufrió un violento robo seguido de abuso sexual en su propio auto. Todo sucedió cuando la joven se encontraba en su vehículo luego de una jornada de trabajo en calle Cantilo, en City Bell. En ese momento, según sus propias palabras, apareció un delincuente que, bajo amenaza de arma, la obligó a cambiarse de asiento.

Una vez dentro, y siempre a punta de pistola, el malviviente se dirigió hacia el Parque Pereyra Iraola. Si bien la víctima le pidió en reiteradas ocasiones que la dejara descender del auto, el hombre se negó, y por el contrario, trataba de sacarle charla, aludiendo a los rasgos físicos de la chica e intentando sacarle información sobre su familia. Además, le contó que era huérfano, que había estudiado maestro mayor de obra y tecnicatura en seguridad e higiene.

Cuando llegaron al destino, la joven intentó huir, pero el atacante la persiguió y la ingresó al auto, donde finalmente abusó de ella. El calvario duró aproximadamente tres horas, en las cuales no pudo ser contactada ya que debió apagar su celular bajo amenaza.

Al finalizar, el hombre dejó a la víctima en una para del micro 129 (Misión Buenos Aires) y huyó. La ayudaron el chofer del colectivo y los pasajeros el mismo.

Fue tratada en el Hospital San Roque de Gonnet y logró radicar la denuncia en la policía. Las autoridades analizan las cámaras de seguridad de la zona para poder dar con el abusador.