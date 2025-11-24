Di Loreto le descontó a Usina y Onofri pide pista con Arriba Gimnasia en las últimas dos semanas de campaña

Con el inicio de la segunda quincena de noviembre, la campaña política en Gimnasia ingresó en una etapa de definiciones.

Apenas quedan trece días para hacer campaña y varios candidatos ya empezaron a contar sus proyectos y mostrar las cartas para llegar fortalecidos al sábado 29 de noviembre en la sede social.

Según un relevamiento oficial que hizo Primera Página, el día de las elecciones habrá cerca de 15.666 socios en condiciones de votar, pero se calcula que un poco más de 4500 de esos 15.666 no se terminarán acercando a la sede por cuestiones de movilidad o cercanía ya que hay muchos socios vitalicios de avanzada edad y otros tantos que no están radicados en La Plata, muchos de ellos en el exterior del país.

Si bien se estima que los socios que realmente están en condiciones de acercarse al Polideportivo de calle 4 el sábado 29 de noviembre son un poco más de once mil, la realidad es que nunca en Gimnasia llegó al techo de ocho mil votantes presentes en calle 4 en ninguna de las elecciones pasadas.

De todos modos, ante las propuestas que dieron a conocer Usina Tripera (Carlos Anacleto), Gimnasia Somos Todos (Toto Pueblo), Arriba Gimnasia (Daniel Onofri) y el sector denominado “Unir a Gimnasia” (con los socios Di Loreto y Patiño como referencia) para estas elecciones se espera una presencia récord de cerca de diez mil socios que se acerquen a votar.

De acuerdo a las tendencias y las últimas encuestas, Emanuel Di Loreto con “Unir a Gimnasia” le descontó a Carlos Anacleto (Usina Tripera) quien sigue estando arriba en los sondeos preliminares.

También apareció el frente Arriba Gimnasia, con Daniel Onofri a la cabeza, el apoyo del Bochi Licht y Pablo Moran y sobre todo, de las familias de Diego Bayo y de la del ex intendente Pablo Bruera.

Onofri adelantó que pretende armar un fideicomiso para sanear la economía, incorporar a Nacho Fernández y abrir las puertas para que en un futuro pueda volver Pedro Troglio.

Por su parte Toto Pueblo, con Gimnasia Somos Todos, causó una gran impresión entre algunos ex jugadores como Gabriel Pedrazzi que acudieron a una charla que se dio en un salón de la zona de Plaza España. Allí Edgardo Medina (Toto Pueblo) señaló que tiene apalabrados refuerzos con empresarios que están en distintos países de Sudamérica para armar un plantel competitivo y pelear un campeonato en 2026.

Emanuel Di Loreto con Diego Patiño decidieron unirse a una parte de la familia de Carlos Catagneto (ex candidato a la presidencia del Lobo en el año 2013) y crecieron mucho en la intención de voto sumando las adhesiones de las distintas agrupaciones que los apoyan.

Hasta el momento este espacio habló de intentar llevar más trasparencia y hacer una restructuración del personal que trabaja en el club.

Brunetti con Anacleto, Licht y Morán con Onofri y el Tanque Silva con Toto Pueblo

Todos los candidatos que fueron entrevistados la última semana por este medio en concordancia con entrevistas televisivas que se emitieron en Somos Deporte dieron a conocer quienes estarán a cargo de la coordinación del fútbol profesional.

En el caso de ganar, el director Deportivo de Usina Tripera será Germán Brunetti, mientras que se terminó bajando a Mauro Coronatto como opción para integrar la lista de este sector político.

En tanto Todo Pueblo ya adelantó que tiene apalabrada la contratación de Santiago “El Tanque” Silva para que sea el director técnico en el caso de imponerse en las urnas, mientras que el espacio Arriba Gimnasia de Daniel Onofri adelantó los nombres de Lucas Licht como director deportivo y de Pablo Moran como coordinador de las divisiones inferiores.

Trabajo táctico para definir el equipo ante Platense

Gimnasia jugará mañana a las 19.30 contra Platense en el último partido de la 16ta fecha del torneo Clausura y Fernando Zaniratto impulsó ayer trabajos con pelota dividiendo al plantel en varios grupos.

Hoy habrá un trabajo táctico sin mucha exigencia y allí podría confirmar la tendencia que indica que r4epetiría el mismo equipo que viene de ganar en la última fecha contra Vélez.