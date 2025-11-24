La otra cara del mismo club: joven gimnasta del Lobo terminó entre las diez mejores del país

En el mismo momento que los jugadores profesionales de Gimnasia hacen paros y huelgas, una joven deportista del club se terminó destacando a nivel nacional en una competencia que se desarrolló en San Martín de Los Andes, provincia de Neuquén.

Sin la fama del fútbol, con un perfil mucho más bajo y sobre todo, realizando un gran esfuerzo para poder viajar, Dominique Gayoso culminó en la octava posición individual del campeonato nacional infantil de Gimnasia Artística representando al Lobo entre más de 280 competidoras.

La talentosa deportista había logrado clasificar a este certamen como una de las mejores de la provincia de Buenos Aires y este viaje a Neuquén tuvo un sabor muy especial: por primera vez en su vida se subió a un avión y experimentó las sensaciones de volar cumpliendo el sueño que tienen muchas personas, pero gracias al deporte.

La joven alumna del primer año del colegio Santa Marta de Barrio Hipódromo, viajó junto a sus profesoras que la entrenan todas las semanas en el Polideportivo de calle 4 y que también son una referencia para otros empleados y profesores del club por el gran esfuerzo que muchas veces terminan realizando para concretar los viajes o asistir a las competencias.

En la especialidad All Around, la joven deportista del Lobo culminó en la octava posición entre más de 280 competidoras que se presentaron en el campeonato.

Además, en la especialidad aparato en viga finalizó tercera y en la modalidad equipos terminaron en la primera ubicación con otras nenas que se acercaron a competir.

Dominique se presentó en San Martín de Los Andes y su performance fue considerada una de las mejores diez del país en la categoría infantiles.

El reconocimiento y el esfuerzo para viajar y estar presente en la competencia nacional de gimnasia artística valió la pena y confirmó que en el polideportivo de Gimnasia se están formando futuros talentos del deporte nacional que apuntan a representar al país en torneos sudamericanos y hasta en los Juegos Olímpicos en el futuro.