Ataque por infidelidad dejó a un hombre en estado crítico en San Juan

¿Hasta dónde puede llegar una pelea familiar cuando aparece una infidelidad en el medio? La respuesta, en Cochagual, terminó con un hombre en estado crítico y un barrio entero shockeado. Pero lo que pasó adentro de esa casa todavía genera preguntas, y acá te contamos todo para que entiendas cómo se desencadenó la brutal agresión que hoy investiga la Justicia.

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada en Corrientes y Avellaneda, durante la madrugada del sábado. Según informaron fuentes judiciales citadas por Diario de Cuyo, la discusión arrancó cuando el agresor enfrentó a su pareja y ella terminó admitiendo que mantenía una relación con su tío. A ese reconocimiento se sumó un dato más que empeoró todo: el propio tío también confirmó el vínculo.

Con esa doble declaración, la situación explotó. En medio de la bronca, el agresor agarró un palo con clavos que había en la casa y atacó a su familiar con una violencia que dejó a todos paralizados. Según el parte médico, la víctima sufrió una fractura de mandíbula y un hundimiento de cráneo, lesiones de extrema gravedad.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde permanece internado en estado crítico y con pronóstico reservado. Los médicos sostienen que su evolución es incierta por la magnitud de los golpes recibidos.

Un caso que se repite: otro ataque similar en La Plata

Este hecho recuerda a otro episodio violento que pasó hace poco más de un mes en La Plata, donde un hombre de 53 años quedó detenido tras atacar a su hermano, Ángel A., durante una fuerte discusión familiar. Según informaron fuentes policiales consultadas por LaBuenaInfo, la pelea terminó cuando Ángel tomó un caño metálico y golpeó repetidamente a Adrián A., de 48 años, principalmente en la cabeza y el rostro.

La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital San Martín, donde quedó internada en terapia intensiva con heridas gravísimas. Su estado también era crítico al momento del ingreso.

Ante la gravedad del ataque, la fiscal Cecilia Corfield, titular de la UFI N°15 de La Plata, ordenó la captura inmediata del agresor. Personal de la Comisaría 3ra montó un operativo y logró detenerlo horas más tarde cerca del domicilio familiar. Hoy enfrenta cargos vinculados a intento de homicidio.

La Justicia continúa trabajando para reconstruir las circunstancias previas al hecho, revisar el entorno familiar y determinar qué desató el violento enfrentamiento entre los hermanos.