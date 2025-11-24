La Plata Solidaria lanza la tradicional colecta de jueguetes para navidad

Por vigésimo sexto año consecutivo, La Plata Solidaria lanza su colecta anual de juguetes, "Ni un chico sin Papá Noel". La iniciativa que surgió en Tolosa donde un grupo de jóvenes decidieron entregar juguetes con Papá Noel ya se convirtió en un clásico solidario de la ciudad en su edición 26.

"Ha pasado tanto tiempo que ya no tenemos palabras para agradecer a los cientos y cientos de platenses que durante todos estos años han hecho posible la actividad que dio casi origen a La Plata Solidaria", señaló Pablo Perez, coordinador de la organización del voluntariado.

En esta primera etapa los encargados de la iniciativa invitan a participar a comercios, instituciones, escuelas que quieran ser Centros de recepción. "Invitamos a quienes quieran ser parte de esta hermosa actividad a que se sumen desde los diferentes barrios de la ciudad", señalaron desde La Plata Solidaria.

Para mayor información WhatsApp 221-566-9819 o por Instagram a @laplatasolidariaok