Gimnasia y Estudiantes ya conocen sus rivales en los octavos de final

Luego de un cierre de fase regular cargado de emoción, tanto Estudiantes como Gimnasia lograron asegurarse un lugar entre los mejores dieciséis del Torneo Clausura y ya tienen fecha y rival confirmados para sus respectivos duelos de octavos de final.

Estudiantes, de la angustia a la revancha

El Pincha tuvo que mirar de reojo los resultados ajenos y prender velas. Necesitaba tres marcadores favorables para avanzar y todos se dieron. Cuando parecía que el año estaba terminado para el equipo de Eduardo Domínguez, llegó el alivio: enfrentará a Rosario Central de Ángel Di María el domingo a las 17:30, en el Gigante de Arroyito.

El desafío no será sencillo. Además de enfrentar a uno de los grandes protagonistas del torneo, Estudiantes deberá hacerlo sin dos de sus piezas clave: Guido Carrillo y Santiago Ascacíbar no estarán disponibles. El conjunto albirrojo buscará revancha tras lo ocurrido en el Torneo Apertura, donde quedó eliminado ante el Canalla.

Gimnasia llega en alza y sin presiones

Del otro lado de la ciudad, el clima es completamente distinto. Luego de la imponente goleada 3-0 ante Platense el lunes por la noche, Gimnasia y Esgrima La Plata obtuvo su clasificación y se sacó de encima la presión por la permanencia. Ahora, el Lobo se anima a soñar con metas más grandes.

En el sorteo realizado esta mañana, la AFA y la Liga Profesional confirmaron que el equipo de Fernando Zaniratto visitará a Unión el lunes a las 22, en el Estadio 15 de Abril. Un horario incómodo para los hinchas, ya que el encuentro terminará cerca de la medianoche. Pero la ilusión albiazul no entiende de relojes: el Mens Sana quiere seguir haciendo ruido en el torneo.