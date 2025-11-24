Demichelis en City Bell: la visita que reavivó dudas sobre el futuro de Domínguez

El final de año en Estudiantes de La Plata dio un giro inesperado con la clasificación de último minuto a los playoffs del Torneo Clausura. La tensión acumulada tras la dura conferencia de prensa de Eduardo Domínguez parecía marcar el final de un ciclo, pero el avance deportivo dejó la situación congelada. El entrenador seguirá al menos un partido más, mientras la dirigencia monitorea el clima y espera el desenlace del torneo.

En paralelo, una escena ajena a la agenda del plantel profesional terminó por encender conversaciones en pasillos, redes y tribunas digitales. En la tarde del domingo, Martín Demichelis apareció en el Country Club de City Bell. La sola presencia del ex defensor, con reciente paso por el banco de River, fue suficiente para que los rumores se propagaran con rapidez.

Lejos de cualquier reunión dirigencial, Demichelis asistió únicamente para acompañar a su hijo Bastian, quien disputó un encuentro de Liga Metropolitana frente al Pincha. Se lo vio relajado, sin ocultarse, compartiendo mates y sacándose fotos con los hinchas que lo reconocieron a primera vista.



¿Casualidad o señal?

Aunque su visita tuvo motivos familiares, la aparición de “Micho” coincidió con días de debate interno sobre el futuro del banco albirrojo. Su nombre ya había circulado como opción en caso de que Domínguez dejara el cargo, y su inesperada presencia en el predio volvió a instalar el interrogante. En Estudiantes, por ahora, todo sigue en pausa—pero cada movimiento alimenta nuevas teorías mientras el equipo se juega lo que queda del Clausura.