En Racing nadie quiere quedarse afuera: los lesionados le piden a Costas su lugar ante River

La semana en Avellaneda no transcurre como una previa más. El feriado del lunes 24 de noviembre tiene aroma a final anticipada en el Cilindro, y cualquier rincón de Racing así lo respira. En medio de la ansiedad, los pasillos del predio explotaron de una escena inesperada pero reveladora: varios jugadores lesionados se acercaron a Gustavo Costas para pedirle que los tenga en cuenta, aun cuando el cuerpo todavía no les da garantías.

El pedido no fue una simple expresión de deseo; fue una declaración de intenciones. Racing carga con heridas recientes, deportivas y anímicas. La eliminación en semifinales de la Libertadores todavía arde y la caída a zona de Sudamericana en la tabla anual generó un clima en el que ganar el Clausura aparece como la última oportunidad de redención, la chance de sumar una estrella que cierre un año turbulento. Por eso, este duelo de octavos ante River, en el Cilindro y con la gente encima, adquirió una magnitud emocional que excede los noventa minutos.

En ese contexto, los futbolistas que arrastran molestias menores no dudaron: para ellos, perderse este clásico es perderse algo más que un partido. La pica con River se incrementó en los últimos años, acumulando frustraciones que ahora actúan como combustible. La búsqueda del desquite se transformó en una motivación tan fuerte que empuja a varios a ignorar el desgaste físico.

Entre las primeras certezas, la ausencia de Duván Vergara se convirtió en una baja difícil de reemplazar. Sin embargo, la jornada dejó también un rayo de optimismo: Juan Nardoni volvió a trabajar a la par y su presencia desde el inicio ya no parece una utopía. Fernando Gago podrá ajustar su esquema con una pieza clave que parecía perdida.

El caso de Bruno Zuculini es un rompecabezas aparte: aunque salió ante Newell’s por una molestia, nunca lo sometieron a estudios y el cuerpo técnico confía en que podrá estar a disposición sin mayores complicaciones. Algo similar sucede con Rocky Balboa, que superó su contractura lumbar y volvió a entrenar con normalidad, dispuesto a meterse nuevamente en la pelea por un lugar.

En cambio, Agustín Almendra vive una carrera contra el reloj. La tendinitis rotuliana que lo marginó de Rosario sigue ahí, recordándole que el cuerpo tiene límites que la voluntad no siempre puede torcer. Su situación se volvió un enigma que Costas deberá resolver con cautela.

Detrás de estas dudas aparecen los nombres que ya casi no entran en los planes a corto plazo:

Santiago Sosa , con una fractura en el hueso malar.

Franco Pardo , víctima de un desprendimiento en el aductor.

Marcos Rojo , con un desgarro en el sóleo.

Matías Zaracho , afectado en el bíceps femoral.

Luciano Vietto , también con un desgarro en el sóleo.

Elías Torres, quien atraviesa la dura recuperación de una rotura de ligamentos.

Cada uno, desde su proceso, observa la efervescencia del plantel desde afuera, con la impotencia del que quiere pero no puede.

Racing llega a este duelo con un corazón colectivo que late fuerte. La convicción de jugar, aun dolidos, pinta un cuadro emocional que fortalece al plantel y demuestra cuánto pesa este partido. Costas deberá equilibrar audacia y sensatez, pasión y cuidado físico. El lunes no será solo un cruce de octavos: será una prueba de carácter.