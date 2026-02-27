Alak y el arzobispo Carrara le pusieron color al tedeum del 143º aniversario de La Plata | VIDEO

El intendente de La Plata, Julio Alak, participó este miércoles del tedeum por el 143º aniversario de la ciudad en la Catedral de la Inmaculada Concepción, en el marco de un encuentro oficiado por el Arzobispo Monseñor Gustavo Carrara.

“En esta fecha tan importante y en esta catedral, símbolo de nuestra ciudad y de nuestra identidad, renovamos el espíritu fundacional y el compromiso para construir un futuro mejor y con más oportunidades para todos los platenses”, expresó el jefe comunal.

La tradicional ceremonia en el templo de 14 entre 51 y 53 comenzó con la entonación del Himno del Tedeum y continuó con una reflexión de Monseñor Carrara alusiva a la fundación y aniversario de La Plata.

Al respecto, Carrara expresó: "Hoy ciertamente agradecemos la audacia y el tesón de Dardo Rocha y de aquellos que soñaron y diseñaron esta ciudad, y la inauguraron hace 143 años".

En ese sentido, el Arzobispo hizo hincapié y destacó "a los anónimos pero esenciales que levantaron esta ciudad: cientos de obreros anónimos, quienes la construyeron con el trabajo de sus manos y el sudor de sus frentes. A ellos que no aparecen en los libros de historia debemos rendirle homenaje".

"Una ciudad es la gente que la habita, y quienes tenemos responsabilidad como dirigentes debemos estar a su servicio. Esa responsabilidad que tenemos nos pide cercanía e involucramiento en los temas que hacen a la vida concreta de nuestro pueblo, y buscar caminos de integración urbana como motor de desarrollo para la ciudad", agregó.

Finalmente, Carrara pidió "ser protagonistas de la cultura del encuentro" y aseguró que "esto comienza con gestos concretos de ternura con los más frágiles".

Posteriormente, el jefe comunal, las autoridades presentes y el Arzobispo entregaron una ofrenda floral en el mausoleo donde descansan los restos del exgobernador y fundador de la capital bonaerense, Dardo Rocha.

En esta ocasión, estuvieron presentes miembros del gabinete municipal, autoridades provinciales y consulares, referentes de distintas instituciones sociales y educativas y de otros credos de la región y miembros de la comunidad en general.