Gimnasia ante el desafío de los “viejos conocidos”: Madelón y Tarragona, en el camino del Lobo

Gimnasia llega a los octavos de final del Torneo Clausura con el envión de su sólida victoria 3-0 frente a Platense en Vicente López. Ese triunfo le permitió al equipo de Fernando Zaniratto terminar séptimo en la Zona B con 22 puntos y meterse en la fase decisiva del certamen. El próximo paso será nada menos que Unión de Santa Fe, segundo en la Zona A con 25 unidades, en un encuentro que se jugará este lunes en el estadio 15 de Abril.

Un duelo con historia y caras conocidas

Más allá del atractivo deportivo propio de un cruce mano a mano, el partido estará marcado por varios vínculos que unen a los protagonistas con el mundo tripero.



El primero es Leonardo Madelón, actual entrenador del Tatengue y figura muy valorada por la gente de Gimnasia. Fue él quien condujo al Lobo a la salvación en aquella dramática tarde en cancha de Newell’s frente a Colón, hace dos años, cumpliendo el objetivo. Luego llegaron Marcelo Méndez, Diego Flores o Alejandro Orfila, y no pudieron permanecer en la dirección técnica.

Madelón, que en Unión es ídolo tanto por su etapa como futbolista como por sus logros como técnico —incluido un ascenso y la histórica clasificación a torneos internacionales—, vuelve a cruzarse en el camino del club albiazul, esta vez desde la vereda de enfrente y con un equipo que atraviesa un presente sólido.

Para Gimnasia, no solo será un desafío medirse ante un DT experimentado y con un profundo arraigo en Santa Fe. Unión además arrastra una racha favorable ante el Lobo: cuatro victorias consecutivas en los últimos enfrentamientos.

Los antecedentes marcan triunfos tatengues por 3-1 en el Bosque semanas atrás; 1-0 en Santa Fe en marzo; 3-2 en La Plata en octubre de 2024; y 2-0 en junio de 2023.

A ese contexto se suma la presencia de Cristian Tarragona, otro viejo conocido del Bosque. El delantero, uno de los goleadores del Tatengue con cuatro tantos —los mismos que Estigarribia—, ya sabe lo que es convertirle a Gimnasia y será una de las principales amenazas para la defensa albiazul.

Con este escenario cargado de pasado, presente y emociones cruzadas, Gimnasia viajará a Santa Fe con la misión de romper la racha negativa y dar un paso más en su objetivo de seguir avanzando en los playoffs del Torneo Clausura.