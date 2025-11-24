Gimnasia camino a ser SAD: se bajó Di Loreto y compiten Anacleto (Pirata), Toto (lástima) y Onofri (Bruera)

Emanuel Di Loreto, el candidato a presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata que buscaba la unidad de varios sectores para competir contra el poderoso espacio que lidera Carlos Anacleto (Usina Tripera), decidió en la noche de este domingo 23 de noviembre 2025, a menos de una semana de la elecciones en el club de calle 4 y 53, bajar su candidatura difinitivamente.

Las razones están plasmadas en un documento breve que acaban de emitir y que adjuntamos en esta nota, por lo que no vamos a abundar nosotros. Lo importante aquí es que el panorama electoral en el Lobo es sombrío, ya que la elección queda a merced del peor de los candidatos, el que coquetea con las SAD de la mano de Federico Sturzenegger, Daniel Scioli y Javier Milei.

Lo más patético no es que pretenda privatizar gran parte de las actividades del club más popular de la provincia de Buenos Aires, sino que lo oculte descaradamente. El vendedor de inodoros de 44 y 16, Carlos Anacleto, prometió sin ponerse colorado hace dos eses, traer una inversión de 80 millones de dólares, un monto al que solo podrían acceder, a duras penas, River o Boca.

Lo cierto es que esa sola propuesta encolumnó a una parte importante de la masa societaria conservadora de Gimnasia, muchos de los cuáles tienen un alto poder adquisitivo, son socios y votan. Nadie se atrevió a desmentirlo y Anacleto siguió su camino sin volver a hablar en público y floreándose como gorda sin corpiño, con las encuestas a su favor.

Ahora solo resta esperar que el sábado 29 la gente de Gimnasia vuelva a ensartarse como churrasco de croto votando a otro mentiroso, uno más de los muchos que se amontonaron en las elecciones trianual desde hace tres décadas, poniendo al club en el peor de los sitiales posibles, lleno de deudas, peleando año tras año el descenso, con equipos miserables y resultados horribles.

Pobre Gimnasia...