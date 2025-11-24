Ecos internacionales del "espaldazo" de Estudiantes a Central: un gesto que dio la vuelta al mundo

La postura de Estudiantes al realizar un pasillo “de espaldas” a Rosario Central —en los octavos de final del Clausura— no fue un simple desacuerdo deportivo. El plantel albirrojo decidió ejecutar ese gesto como respuesta directa a la inédita consagración del equipo rosarino, oficializada por la AFA sobre la base de una modificación reglamentaria de último momento. Para Estudiantes, la escenificación funcionó como una forma de visibilizar su rechazo a la resolución, plantear una crítica institucional y expresar el malestar propio y de buena parte del ambiente futbolístico.

El significado trascendió rápidamente. En su lectura política, el gesto se interpretó como un mensaje hacia la dirigencia y como un llamado de atención al sistema de decisiones que rodeó la coronación.

Repercusiones en medios internacionales: la protesta en primer plano

En Brasil, Globo Esporte resaltó que Estudiantes “le dio la espalda a Rosario Central en protesta por la entrega del título a último momento”, subrayando la controversia generada por la modificación reglamentaria. El medio definió el gesto como “un mensaje a la federación” y destacó el malestar que despertó el desenlace del campeonato.

En Colombia, El Tiempo remarcó que la tensión siguió creciendo en Argentina por un título “ganado en el escritorio”. Calificó el pasillo de espaldas como una acción “histórica” y un mensaje “contundente” para la dirigencia y el público.



Para 24 Horas Deportes (Chile), la escena fue “inusual” y se convirtió en “una de las imágenes del año”, mientras que Red Gol la definió directamente como “polémica mundial” y “la mayor provocación de la historia del fútbol”.

En Portugal, A Bola publicó que “Di María observa a los jugadores de Estudiantes dar la espalda durante el pasillo de honor”, y calificó el título de Central como “inédito e inusual”. La crónica lo incorporó a la larga tradición de episodios intensos del fútbol argentino.

La edición portuguesa de CNN también lo replicó: “Estudiantes protesta por el título de Rosario Central y forman guardia de honor… de espaldas”, resaltando la singularidad de la protesta y su efecto global.

Un episodio que abrió un debate mayor

La reacción internacional mostró que el episodio no se redujo a un gesto simbólico sino que puso en discusión la transparencia, la institucionalidad y el modo en que se deciden los títulos en el fútbol argentino. Para Estudiantes, la protesta buscó dejar asentado que el deporte necesita reglas claras y decisiones previsibles.

El eco mundial confirmó que el mensaje llegó mucho más lejos que el estadio.







