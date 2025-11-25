Mi Amor: el adelanto más íntimo de Becerra y J Rei

Hay algo en este adelanto que todavía nadie terminó de explicar, pero que todos quieren entender. Y sí: tiene que ver con ese momento del video donde María Becerra y J Rei se miran como si estuvieran contando una verdad que aún no dijeron del todo. Esa escena es la que hoy tiene a miles de fans buscando qué significa realmente este nuevo paso en “Mi Amor”.

El adelanto que la artista publicó en redes muestra el primer fragmento oficial de la canción, una colaboración que será parte de Quimera, el nuevo disco que sale este jueves 20 de noviembre a las 21. Aunque dura pocos segundos, dejó en evidencia algo que nadie pasó por alto: esta vez, la música refleja uno de los capítulos más sensibles que la pareja atravesó en silencio.

El clip tiene una estética sencilla, casi cruda: fondo gris, humo en el piso y un abrazo de esos que sostienen más que mil palabras. Ahí se escucha a J Rei cantar los versos que ya se volvieron virales:

“Vos sos La Nena de Argentina, pero para mí la mujer de mi mundo… Yo siempre te amé, pero eso es al margen. Ahora te amo más porque compartimos unos ángeles”.

Ese último tramo fue el que encendió la conversación: la referencia directa a los dos embarazos que no llegaron a término este año. Una parte de su historia que la pareja mantuvo en la intimidad hasta ahora, y que aparece transformada por primera vez en arte.

A los minutos de la publicación, J Rei comentó la letra y volvió a compartir el adelanto. Sus palabras confirmaron lo que muchos intuían: la mención a “los ángeles” no es metafórica. Es una forma de reconocer públicamente el proceso que vivieron juntos y que cambió sus vidas en los últimos meses.

Aquello tuvo un punto crítico en abril, cuando María Becerra fue internada de urgencia por una hemorragia interna severa. Estuvo en terapia intensiva y debió ser intubada. Fue J Rei quien la llevó al hospital. Después de ese episodio, ambos hicieron una pausa total en lo laboral para enfocarse en la recuperación física y emocional.

Mientras tanto, María eligió expresarse desde el arte. En su cuenta secundaria mostró un cuadro sobre su útero, cargado de símbolos de dolor y esperanza. Contó entre lágrimas que todavía no podía terminarlo. Ese proceso íntimo —casi secreto— ahora encuentra salida en “Mi Amor”.

Por eso este adelanto no es solo un fragmento de una canción: funciona como un mensaje de sanación. Habla del amor que sobrevivió al miedo, de la fragilidad del cuerpo y de cómo una pareja puede reconstruirse después de dos pérdidas sucesivas.

“Una parte de nosotros en esta canción”, escribió J Rei al volver a compartir el clip. Y minutos después, María lo replicó con un mensaje simple: “Te amo, mi vida”.

Para los seguidores que esperan Quimera, este adelanto confirma algo clave: el nuevo disco viene atravesado por la experiencia más profunda de su vida reciente. Esa mezcla de vulnerabilidad, pérdida y amor que ahora se convierte en música.

Un capítulo que recién empieza y que todavía tiene más para contar. ¿Lo que falta? Lo sabremos este jueves.