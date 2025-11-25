BÁSQUET | El quinteto de Argentina abre las Eliminatorias con una dura parada en Cuba

La Selección Argentina de básquet comienza una nueva etapa en su búsqueda de volver a posicionarse entre las potencias internacionales. El equipo nacional ya está en La Habana para afrontar el primer cruce de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2027, una ventana que llega con particularidades y que obliga al plantel a reaccionar rápido.

Los trabajos previos se desarrollan en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, donde el quinteto albiceleste afina detalles para el choque del jueves 27 de noviembre, pautado para las 20:10 y televisado por TyC Sports, DSports y la plataforma FIBA Courtside 1891.

Uno de los puntos más llamativos del inicio es el cambio temporal en el cuerpo técnico: Nicolás Casalánguida será el encargado de dirigir al equipo en esta primera presentación debido a la ausencia momentánea de Pablo Prigioni y del asistente Herman Mandole, quienes se sumarán al grupo una vez que el combinado regrese al país. El plan contempla que Prigioni retome el mando para el segundo partido de la doble fecha.

Luego del cruce en territorio cubano, Argentina regresará el sábado a Buenos Aires, donde tendrá dos jornadas de entrenamiento con el objetivo de ajustar la estrategia antes del segundo encuentro de la serie. El cierre de esta primera ventana será el lunes 1° de diciembre, a las 19, en el Estadio Obras Sanitarias, nuevamente frente a Cuba y con la expectativa de empezar las Eliminatorias con una base sólida.