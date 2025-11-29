River también dice que no se votó el título para Central y cuestionó duro a la AFA

El vicepresidente 1° de River Plate, Ignacio Villarroel, realizó una aclaración pública sobre la forma en que se tomó la decisión que derivó en el reconocimiento de Rosario Central como campeón anual.

El dirigente buscó despejar confusiones y sostuvo que el proceso no se dio en el ámbito correspondiente ni con los mecanismos formales habituales.

La explicación de Villarroel

Villarroel remarcó que no se trató de una reunión del Comité Ejecutivo de AFA, como se informó inicialmente. Al respecto, afirmó:

“Aclaró algo que está mal informado: ni siquiera fue una reunión del Comité Ejecutivo de AFA”. “La decisión de ese campeonato, que es una atribución solamente del Comité Ejecutivo de AFA, está mal porque fue una reunión de la Liga Profesional”. Y además agregó “La Liga Profesional es un órgano dentro de AFA, pero no es el Comité Ejecutivo”.

La irregularidad en la formalidad

El vicepresidente millonario detalló que la reunión careció del procedimiento habitual del Comité Ejecutivo, donde existe orden del día y votación formal.

“La formalidad de la reunión no tuvo la rigidez que generalmente tiene el Comité Ejecutivo”, aclarando la irregularidad del proceso por lo que se lo designo campeón anual a Rosario Central.

Para luego cerrar: “Fue una reunión informativa de cómo estaba planteado el calendario 2026”.

Según explicó, el tema del título anual no estaba previsto en el orden del día, ni fue tratado como una decisión a consideración.

Cómo se presentó el reconocimiento a Central

Villarroel contó que, hacia el final de la reunión, el tema apareció de manera informal:

“Se comentó/informó a la mesa donde estaban los presidentes y vicepresidentes de los clubes de LPF –no el Comité Ejecutivo– que se iba a hacer un reconocimiento a Rosario Central por haber liderado la tabla de puntuación anual”, tal cual como lo adelanto Primera Página.

El dirigente aclaró que no hubo consentimiento, ni propuesta, ni votación para transformar ese reconocimiento en un título oficial: “Después eso se transformó, sin ningún tipo de expresión de voluntad, consentimiento o voto, en lo que fue la entrega de la copa a Central”.

No se votó

Villarroel sostuvo que la decisión no pasó por el órgano formal habilitado para otorgar ese campeonato y que en la reunión donde surgió el tema no se tomó ninguna votación ni se sometió a consideración.

La aclaración del dirigente deja planteado que el reconocimiento a Rosario Central como campeón anual se definió fuera de los mecanismos institucionales tradicionales del Comité Ejecutivo de AFA.