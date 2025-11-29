La Reserva de Gimnasia recibe a Argentinos en Estancia Chica por un lugar en la final

Este jueves desde las 17, la Reserva de Gimnasia jugará una de las semifinales del Torneo Clausura Proyección cuando reciba a Argentinos Juniors en el predio de Estancia Chica. El equipo dirigido por Ricardo Kuzemka buscará meterse en la final y dar un paso más hacia el título.

El Lobo llega a esta instancia luego de completar una gran campaña en la fase regular, donde terminó tercero en la Zona B con 29 puntos, producto de ocho victorias, cinco empates y solo tres derrotas. Además, eliminó a Newell’s en octavos de final y la semana pasada dejó en el camino a San Lorenzo, siempre en Abasto debido a su mejor ubicación en la tabla.

Respecto al armado del equipo, es probable que Kuzemka repita la formación que viene de vencer al Ciclón. La única duda pasa por Pablo Aguiar, quien sumó minutos recientemente con la Primera frente a Unión en Santa Fe. El resto de los futbolistas se encuentra en condiciones para iniciar desde el arranque.

Gimnasia intentará hacerse fuerte nuevamente en Estancia Chica, donde ganó todos los encuentros de eliminación directa, y buscará meterse en una final que nunca pudo alcanzar desde la implementación de este formato del torneo.

El partido se podrá ver en vivo a través de www.lpfplay.com y quien resulte vencedor esperará por el ganador del cruce entre Boca y River, que jugarán desde las 20.

Probable formación de Gimnasia

Julián Kadijevic; Benjamín García, Juan Cruz Cortazzo, Federico Pendas, Alejo Gelsomino; Pablo Aguiar, Santino López García, Diego Mastrángelo, Santiago Villarreal; Cayetano Bolzán y Jorge de Asís.