Zaniratto respaldó "el pasillo de espalda" de Estudiantes y marcó posición en el conflicto con AFA

El conflicto entre Estudiantes de La Plata y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sigue generando reacciones en el mundo del fútbol. En esta ocasión, el técnico de Gimnasia, Fernando Zaniratto, analizó el llamativo pasillo invertido que el conjunto albirrojo realizó para recibir a Rosario Central, en lo que fue una postura institucional en medio del enfrentamiento que mantiene con la entidad madre del fútbol argentino.

Durante una entrevista en Doble Amarilla por DSPORTS Radio 103.1, el entrenador tripero fue consultado por la polémica y se mostró comprensivo con la actitud del clásico rival. “El pasillo de Estudiantes es respetable de ambos lados. Somos todos colegas. La decisión que tomaron de darle un título a Central no es culpa de los jugadores. Pero tampoco está mal que Estudiantes le haya dado la espalda”, expresó.

El pasillo, realizado con los futbolistas del Pincha de espaldas, fue uno de los gestos más comentados de la última fecha en el Gigante de Arroyito. La acción se interpretó como un mensaje directo hacia la organización del certamen y, especialmente, hacia el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Zaniratto remarcó además que los jugadores no deben quedar en el centro de la controversia cuando el conflicto pertenece al plano dirigencial. En ese sentido, destacó que el episodio “no debe dividir a los protagonistas dentro de la cancha”, en un clima donde el debate sigue abierto y continúa sumando voces encontradas en el fútbol argentino.