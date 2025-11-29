La preferencia que manda en todo el país

Un nuevo estudio del Centro de Información Nutricional de la Carne de Pollo (CINCAP), basado en encuestas realizadas por el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), confirmó algo que muchos intuían: la milanesa de pollo no tiene competencia. Es, por lejos, el plato más elegido por los consumidores en argentina.

Y la cifra es contundente: el 99% de las personas encuestadas dijo que la Milanesa de pollo es el plato con pollo que más consume.

¿Cuánto la comemos realmente?

Acá aparece el dato que abre el loop inicial: no sólo la elegimos… la comemos muy seguido.

El 52% la prepara o la pide entre 1 y 3 veces por semana .

El 14% llega a consumirla entre 4 y 6 veces por semana .

Y un 5% la come todos los días o casi todos los días.

No hay otro plato con pollo que se acerque a estos niveles.

La reina de la cocina casera

Dentro de casa, la preferencia es todavía más clara:

86% de los encuestados dijo que prepara Milanesa de pollo en su hogar.

En segundo lugar aparece el pollo al horno, con 72%.

Esto muestra algo clave: la milanesa no sólo gusta, sino que además es práctica, rápida y adaptable. Ideal para cualquier día de la semana.

¿Y afuera de casa? También gana

Cuando se trata de comer en la calle, el pollo aparece como opción para 4 de cada 10 argentinos (39%).

Y otra vez, dentro de esas elecciones, las milanesas vuelven a quedar primeras.

La Milanesa de pollo es una preferencia transversal: funciona para chicos, grandes, para quienes buscan ahorrar, para quienes buscan practicidad o para quienes disfrutan cocinar sin complicarse.

Los cuatro perfiles que más la eligen

El informe del CINCAP identificó distintos grupos según su relación con el pollo. Y en todos, la milanesa aparece arriba: