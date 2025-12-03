Una noche de extremos en Qatar: Colapinto toca fondo mientras McLaren vuela

El Gran Premio de Qatar volvió a demostrar que la Fórmula 1 no es solamente velocidad, sino un territorio de contrastes radicales, donde una misma jornada puede elevar a unos y empujar al abismo a otros. La noche del sábado fue el ejemplo más transparente de esta dinámica: mientras McLaren celebraba una supremacía incuestionable, Franco Colapinto atravesaba su día más difícil desde su llegada a la categoría máxima.

En un circuito que exige precisión milimétrica, Colapinto nunca logró sentirse dueño de su propio manejo. El argentino reconoció, sin rodeos, que su clasificación fue una sucesión de errores, con salidas de pista que le impidieron incluso construir una vuelta limpia. La sinceridad brutal con la que evaluó su actuación —una rara vez en un ambiente acostumbrado a excusas aerodinámicas— expuso no solo su frustración, sino también un rasgo valioso: la capacidad de hacerse cargo. Sin embargo, esa virtud no cambia el hecho de que largará último, condenado a intentar lo improbable en un trazado poco amigable para remontar.

En otro extremo del guion, McLaren vivió un sábado dorado. Oscar Piastri, dueño absoluto del día, se adjudicó primero la sprint y después la pole, escoltado por un Lando Norris que no le pierde la sombra. El equipo naranja colocó sus dos autos en la primera fila, un privilegio estratégico inmenso en un fin de semana donde cada detalle promete pesar más que nunca. El dominio invita a pensar que la disputa por el título ya no es un misterio matemático, sino una pulseada emocional.

Max Verstappen, por su parte, se encontró otra vez con un auto que no responde a sus exigencias. El neerlandés quedó tercero, un lugar incómodo para quien vive de la sensación de superioridad. Su queja pública sobre el rendimiento del Red Bull confirmó que ya no se trata de un mal día, sino de un patrón que se repite y erosiona sus opciones en una temporada donde cada punto vale un diamante. Encima, Yuki Tsunoda, su principal respaldo táctico, quedó fuera en la Q1. La soledad, en un campeonato así, pesa casi tanto como la ausencia de velocidad.

Los Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli se posicionaron justo detrás de los protagonistas del campeonato, listos para capitalizar cualquier tropiezo. Y más atrás, pilotos experimentados como Fernando Alonso y Carlos Sainz mostraron que, incluso sin autos dominantes, la constancia sigue siendo un arma.

El domingo traerá una peculiaridad reglamentaria: dos paradas obligatorias. Un detalle que podría trastocar cualquier cálculo previo y transformar el desgaste en el verdadero juez de la carrera. Norris sabe que puede consagrarse si combina victoria con ventaja, Piastri está decidido a impedirlo, y Verstappen necesita casi un milagro.

Y Colapinto, desde el fondo, buscará algo más íntimo que un gran resultado: recuperar confianza, esa materia prima sin la cual ninguna vuelta rápida es posible.