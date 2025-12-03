VERÓN 1-0 TOVIGGINO | Estudiantes se metió en semis y podría enfrentar al Lobo

Con un solitario gol de Tiago Palacios a los 20 minutos del segundo tiempo, Estudiantes se impuso 1-0 como visitante en el estadio Madre de Ciudades y eliminó a Central Córdoba de Santiago del Estero, convirtiéndose en el primer semifinalista del Torneo Clausura 2025.

Más allá del resultado, el contexto le daba un tinte especial al duelo: Estudiantes llegaba al partido envuelto en polémicas por una sanción de la AFA tras el polémico “pasillo de espaldas” a un rival, mientras que Central Córdoba arribaba tras eliminar a un grande como San Lorenzo de Almagro en octavos.

El Pincha, lejos de distraerse por el ruido extra-futbolístico, apostó al oficio: supo manejar los tiempos, resistir la presión del local y aprovechó la única chance clara que tuvo. Con ese triunfo, vuelve a poner a prueba su temple en instancias definitorias, y demuestra que cuando hay garra y concentración —y un gol oportuno— puede salir adelante, aún en clima hostil.

Ahora, Estudiantes espera rival: saldrá del cruce entre Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata, con la ilusión de avanzar y pelear por el título. Ante ambos rivales será de visitante, debido a que el Pincha terminó octavo en su zona. Así que la posibilidad de que haya clásico platense está en su 50%, el otro 50% depende del Lobo platense.