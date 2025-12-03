Cuenta regresiva para sumarte a la UNLP: requisitos, fechas claves y todo lo que tenés que saber para empezar tu camino universitario

La Universidad Nacional de La Plata atraviesa el período más intenso de su calendario institucional: la inscripción para el ciclo lectivo 2026. Como cada año, la etapa convoca a miles de aspirantes que buscan insertarse en alguna de las más de 120 carreras de grado distribuidas en las 17 facultades que conforman una de las universidades más prestigiosas del país. Sin embargo, más allá del volumen de propuestas, el proceso no se define únicamente por la cantidad sino por la estructura administrativa que lo sostiene y que se ha ido perfeccionando con el tiempo.

Desde noviembre, cada unidad académica habilitó sus propios formularios virtuales, un mecanismo que se convirtió en el eje del sistema de ingreso. La inscripción funciona como una Declaración Jurada, lo cual obliga a cada aspirante a ser riguroso en la información que presenta: quien ya figure como inscripto en otra universidad nacional o en otra carrera no puede duplicar su trámite. Esta condición evita superposiciones, pero sobre todo fortalece la planificación interna de la UNLP, que no puede proyectar cursos de ingreso ni cupos iniciales sin datos certeros.

La universidad acompañó el proceso con canales alternativos —correo electrónico y WhatsApp—, destinados a quienes enfrentan problemas para completar el formulario. No se trata solo de facilitar un enlace, sino de garantizar que nadie quede afuera por obstáculos tecnológicos. La decisión refuerza la misión de la UNLP de mantener un acceso amplio, pero administrado con criterios claros.

La documentación requerida evidencia el espíritu federal e internacional de la institución: DNI o pasaporte, foto actualizada, título secundario definitivo o constancia provisoria, legalizaciones y traducciones para estudiantes extranjeros, además de la certificación de dominio del idioma español cuando corresponde. A eso se suma un requisito sanitario clave: la acreditación del Plan Nacional de Vacunación, que puede presentarse hasta agosto de 2026. No es un detalle menor: la UNLP articula bienestar, seguridad y pertenencia desde el primer día.

La inscripción, no obstante, queda condicional hasta que el o la estudiante presente los documentos originales en su facultad. Este paso garantiza la validez de la información digitalizada y ordena el ingreso administrativo definitivo.

El recorrido continúa con fechas estrictas que marcan el ritmo del año académico. Ningún aspirante podrá llegar a julio de 2026 con materias pendientes del secundario. Asimismo, quienes entreguen certificaciones provisorias deberán completarlas con el título definitivo antes de febrero de 2027, mientras que los estudiantes extranjeros tendrán que acreditar su residencia migratoria vigente antes de noviembre de 2026. Los plazos no solo organizan el ingreso: dan forma al compromiso institucional entre la universidad y su futura comunidad estudiantil.

De esta manera, el cierre de inscripciones del 12 de diciembre no es apenas una fecha límite, sino un punto de partida. Marca el inicio del trayecto por el que transitarán quienes apuestan por una educación pública que exige responsabilidad, pero que a la vez abre puertas a un proyecto académico y personal de largo alcance.