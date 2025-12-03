LA PLATA | Perdió el control y terminó volcando en la madrugada

Durante las primeras horas de la mañana de este domingo se registró un vuelco en Avenida 60 entre 3 y 4, en La Plata. Un Honda Fit que circulaba por la zona terminó impactando contra un automóvil estacionado y, como consecuencia del choque, volcó sobre la calzada.

Fuentes policiales señalaron que el hecho ocurrió alrededor de las 6 y que la conductora del vehículo, una joven de 23 años, fue atendida en el lugar por personal médico. Tras la revisión, se determinó que no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

El otro automóvil involucrado no tenía ocupantes al momento del choque. Solo se registraron daños materiales y se realizaron tareas preventivas para garantizar la seguridad en el sector.

La circulación permaneció parcialmente restringida mientras se desarrollaban los trabajos de asistencia y la remoción del rodado volcado. Las autoridades investigan las causas que provocaron el siniestro.