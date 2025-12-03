miércoles 3 de diciembre de 2025 - Edición Nº5363

Ascenso histórico

Estudiantes de Río Cuarto rompió la historia: vuelve a Primera después de 40 años

El León igualó 1-1 ante Deportivo Madryn y cerró una serie inolvidable: tras el 2-0 en la ida, selló su regreso a la máxima categoría. Córdoba tendrá cuatro equipos en Primera en 2026.

Estudiantes de Río Cuarto escribió una noche histórica al conseguir el ascenso a la Liga Profesional, una hazaña que no lograba desde hacía cuatro décadas. El conjunto dirigido por Iván Delfino empató 1-1 como visitante ante Deportivo Madryn y cerró la serie 3-1 gracias al 2-0 obtenido en el partido de ida en Río Cuarto.

La final por el Reducido tuvo un desarrollo cargado de dramatismo. El estadio patagónico explotó en festejo cuando, a los 18 minutos del segundo tiempo, Luis Silba abrió el marcador con una tijera impresionante que alimentó el sueño local. Sin embargo, Estudiantes reaccionó en el momento justo: a los 40 minutos, Agustín Morales conectó un remate cruzado que igualó el partido y sentenció la serie.

Más allá del resultado, el León mostró la madurez competitiva que lo llevó hasta esta instancia. Supo sostener la ventaja obtenida en casa con orden, personalidad y un plan claro para controlar los tiempos del partido. Ya en el primer duelo, disputado en Río Cuarto, había logrado un triunfo clave por 2-0 con los goles de Tomás González y Juan Antonini.

El encuentro tuvo un primer tiempo áspero, con sectores del campo anegados por el agua y un Deportivo Madryn que apostó constantemente al centro y el pelotazo. Estudiantes, firme desde lo táctico, resistió los embates y mantuvo a raya la presión del local durante gran parte del juego.

El Gol del ascenso

Con el ascenso consumado, la provincia de Córdoba se convierte en una de las grandes protagonistas del fútbol argentino: en 2026 tendrá cuatro clubes en la máxima categoría —Belgrano, Talleres, Instituto y ahora Estudiantes de Río Cuarto—, un hito histórico para la región.

El León vuelve al círculo mayor y lo hace recuperando su lugar en la elite tras una espera de 40 años, como protagonista de una de las gestas más recordadas de su historia deportiva.

