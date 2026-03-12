Boca sufrió, resistió y avanzó: un triunfo de oficio ante Argentinos en la Bombonera

Boca volvió a celebrar en su casa. En la Bombonera, el equipo de Claudio Ubeda se impuso 1-0 frente a Argentinos Juniors y consiguió meterse entre los cuatro mejores del certamen local. El triunfo fue más de resistencia que de lucimiento, y tuvo como figura excluyente a Agustín Marchesín, decisivo para sostener la ventaja en los momentos más críticos.

La noche arrancó con un sacudón. Los visitantes asumieron el protagonismo desde el inicio, con una propuesta ofensiva y elaborada que obligó al arquero xeneize a intervenir rápidamente. Sin embargo, Boca abrió el marcador a los pocos minutos, aprovechando -una vez más en el torneo- una pelota parada: centro de Leandro Paredes, definición en doble instancia y aparición de Ayrton Costa para decretar el único gol del partido.

A partir de allí, el encuentro se volvió un choque de estilos bien diferenciados. Argentinos manejó la pelota con criterio y dominio territorial, pero le costó transformar la posesión en profundidad. Boca, en cambio, apostó al juego directo y a los ataques rápidos, y estuvo cerca de ampliar la ventaja en un par de ocasiones claras durante la primera mitad.

En el complemento, el conjunto de La Paternal profundizó su dominio y generó varias oportunidades para empatar. Allí volvió a aparecer Marchesín, que tapó dos situaciones de gol clave y evitó la caída de su arco. El Xeneize, en cambio, casi no logró inquietar al arquero rival y terminó refugiado en su campo para defender el resultado.

El pitazo final desató el festejo local. Boca supo sufrir y avanzar, mostrando carácter en una noche compleja. Ahora, con la clasificación asegurada, queda una pregunta abierta: ¿le alcanzará este estilo para llegar hasta el título? El próximo capítulo dará la respuesta.