Tras las elecciones en Gimnasia, Tapia saludó a Anacleto y valoró el proceso democrático

El flamante triunfo de Carlos Anacleto en las elecciones de Gimnasia no pasó inadvertido en el fútbol argentino. Luego de la confirmación oficial de los resultados, uno de los mensajes más destacados llegó desde el propio Claudio “Chiqui” Tapia, quien utilizó sus redes sociales para enviar una salutación institucional al nuevo presidente albiazul.

Tapia celebró la participación de los socios en los comicios y resaltó el desarrollo de la jornada electoral, en un gesto que fue interpretado como un respaldo directo al nuevo ciclo dirigencial. En su publicación, el titular de AFA dio la bienvenida a la nueva Comisión Directiva tripera y puso el foco en la importancia del voto como herramienta central para la vida social del club.

El saludo se produce en un escenario especial para Gimnasia, que inicia una etapa de recambio y planificación, con desafíos deportivos y económicos por delante. La felicitación del máximo dirigente del fútbol argentino fue bien recibida por un sector del público mens sana, que lo tomó como un gesto de acompañamiento institucional.

La reacción también se vincula al contexto deportivo: este mismo domingo, el Lobo enfrenta a Barracas Central por los cuartos de final del Torneo Clausura, dando inicio a una semana que marcará el debut formal del nuevo liderazgo.