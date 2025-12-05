CLÁSICO PLATENSE | Gimnasia y Estudiantes: un mano a mano que vuelve a encender El Bosque

Gimnasia y Estudiantes volverán a enfrentar sus destinos en un duelo eliminatorio que despierta pasiones y resucita recuerdos que todavía tiemblan en las tribunas. La semifinal del Torneo Clausura en el Juan Carmelo Zerillo no sólo pondrá en juego el pase a la final, sino también el peso de una historia que pocas veces los encontró frente a frente en instancias decisivas.

Será apenas el cuarto cruce mano a mano entre ambos tras 191 partidos disputados por torneos oficiales. El Pincha, con dos triunfos en series directas, llega con ventaja en el historial eliminatorio, mientras que el Lobo intentará equilibrar la balanza y romper una racha adversa que ya lleva años.

El primer antecedente se remonta a la Copa Británica de 1945, donde Estudiantes se quedó con una dramática definición luego de un 3-3 inicial y un 2-1 en el desquite. Décadas más tarde, en 1993, Gimnasia tuvo su gran revancha en la Copa Centenario: ganó la ida con el recordado gol de Guillermo Barros Schelotto y sostuvo la ventaja pese al polémico final del partido en El Bosque, suspendido por un proyectil que golpeó al árbitro Juan Carlos Biscay.

El choque más reciente llegó en 2014, en un escenario internacional: tras igualar en el primer encuentro, Estudiantes se hizo fuerte en el Estadio Ciudad de La Plata con el gol de Diego Vera y selló el pase a la siguiente ronda.

Más allá de los mano a mano, el clásico platense ofrece un historial amplio que marca diferencias: en 190 presentaciones, Estudiantes suma 68 victorias, Gimnasia 51 y 71 empates. Además, el León llega con una estadística contundente: solo cayó una vez en los últimos 26 enfrentamientos frente a su eterno rival.

Con esa mochila de números y recuerdos, ambos equipos se preparan para un duelo que promete tensión, fútbol y una nueva marca para sumar a una de las rivalidades más intensas del país. El Bosque vuelve a ser escenario de una batalla que nadie quiere perder.