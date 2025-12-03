Reconocimiento al talento platense: el Senado provincial distinguió a ocho personalidades de La Plata

El Senado bonaerense otorgó la semana pasada media sanción a un proyecto que distingue a ocho personalidades de la ciudad de La Plata, entre ellas un Ciudadano Ilustre y siete personalidades destacadas en ámbitos como el deporte, la cultura, la gastronomía y el arte. La iniciativa apunta a jerarquizar el aporte de vecinos y vecinas que han llevado el nombre de la capital provincial más allá de sus fronteras.

El senador Omar Leguizamón, impulsor del proyecto, señaló que estos reconocimientos “no son un gesto simbólico, sino una forma de destacar el esfuerzo, la disciplina y la entrega de vecinos y vecinas que hoy representan lo mejor de nosotros dentro y fuera de la ciudad”. En esa línea, remarcó que La Plata “tiene talento, tiene historia y tiene una comunidad que empuja”, y que cada distinción busca inspirar a nuevas generaciones a partir de referentes que muestran lo que puede alcanzarse con trabajo, pasión y sentido de pertenencia.



Los reconocidos

Agustín Crevy, ex Puma y jugador de rugby.

Mora Bianchi, actriz.

Mauro Colagreco, chef internacional, tres veces ganador de la estrella Michelin.

Francisco Lago, cantante y líder de la banda Cruzando el Charco.

Tomás Etcheverry, tenista profesional.

Rocío Campigli, jugadora profesional de handball.

Diego Cremonesi, actor.

Julio Velasco, entrenador de vóley, ex DT de la Selección Argentina y dos veces campeón del mundo.

🏛️ La semana pasada dimos media sanción en el Senado bonaerense a 1 Ciudadano Ilustre y 7 personalidades destacadas de nuestra querida ciudad de La Plata. Este paso es muy importante para poner en valor a quienes, desde el deporte, la cultura, la gastronomía y el arte hacen… pic.twitter.com/SmvcZPez8Q — Marcelo Leguizamón Brown 🩵 (@chubyleguizamon) December 2, 2025

Próximos pasos legislativos

Tras obtener media sanción, el proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados bonaerense para su tratamiento final. En caso de aprobarse, se convertirá en un reconocimiento oficial a figuras que han dejado a La Plata en lo más alto, tanto en el país como en el mundo, consolidando una política pública orientada a destacar trayectorias que enriquecen la identidad local