¿Qué dejó la Noche de los Templos en CABA y por qué atrajo a más de 40 mil personas?

Hay algo de esta nueva edición que sorprende a cualquiera que mira de afuera… y es justamente eso lo que te voy a contar más abajo. Pero antes, entendamos por qué miles de vecinos y turistas eligieron pasar su sábado recorriendo templos, iglesias y espacios de fe por toda la Ciudad.

La Noche de los Templos volvió a reunir a más de 40 mil personas en su novena edición, una cifra que refleja el interés creciente por conocer el patrimonio religioso y cultural porteño. Durante la jornada, más de 100 templos de CABA abrieron sus puertas con visitas guiadas, música, danzas típicas y degustaciones que permitieron a todos acercarse a sus tradiciones de una manera simple y cercana.

Empezó la Noche de los Templos en la Ciudad. pic.twitter.com/txmwyka19H — Buenos Aires Ciudad (@gcba) November 29, 2025

Este gran evento formó parte de “Buenos Aires 24 horas”, el programa de la Ciudad que busca activar la vida nocturna, mover la cultura y fortalecer la economía local. En cada templo, los vecinos se encontraron con propuestas pensadas para que cualquiera —sin importar su edad o creencias— pudiera aprender algo nuevo.

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, recorrió el Templo Max Nordau de la Comunidad Dor Jadash, acompañado por su esposa, la periodista María Belén Ludueña. También estuvieron el Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y la Directora General de Cultos, Pilar Bosca. Más tarde, la comitiva visitó la Catedral de la Dormición de la Theotokos.

“La Noche de los Templos visibiliza algo esencial de nuestra ciudad: el respeto entre las distintas expresiones de fe”, destacó Jorge Macri, remarcando la importancia del diálogo para construir convivencia pacífica.

El evento fue organizado por la Secretaría General y de Relaciones Internacionales. Su titular, Fulvio Pompeo, señaló que en Buenos Aires “la pluralidad está tan arraigada que se vuelve celebración”.

Entre los momentos más llamativos de la noche estuvieron:

La visita guiada al Sepulcro Histórico Nacional de Santa Mama Antula , en la Basílica Nuestra Señora de la Piedad del Monte Calvario .

La clase de caligrafía china en el Templo Budista Fo Guang Shan .

El coro bizantino en español y árabe en la Catedral Ortodoxa San Jorge.

Para Pilar Bosca, este tipo de encuentros muestran que la convivencia y el respeto no son ideas sueltas: “Cuando más de cien comunidades abren sus puertas y reciben a miles de vecinos, entendemos que la diversidad es parte del corazón de nuestra identidad”.

Y ahora sí, lo que te adelanté al inicio: lo que más marcó esta edición fue la sensación compartida entre los visitantes de que Buenos Aires sigue creciendo como una ciudad abierta, donde cada comunidad religiosa suma una pieza única a su identidad. Algo simple, pero potente: caminar por la Ciudad y sentir que todas las creencias conviven de verdad.